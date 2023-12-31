Декілька рубежів оборони: КМВА повідомила, як укріплюється столиця

Необхідні сили та засоби на Київщині перебувають в режимі готовності

Питання зміцнення обороноздатності столиці є головним завданням Київської міської військової адміністрації. Оборона постійно вдосконалюється. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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«Київ не входить до зони бойових дій. Але майже дук роки повномасштабної війни навчили нас головному - скажений ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну. А Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника», – йдеться в повідомленні.

За словами Попка, оборона столиці з північного напрямку постійно вдосконалюється, зокрема:

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на певних напрямках підсилена пильність прикордонних нарядів;

утримуються у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби;

угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією систематично проводять тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю;

навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів (перший рубіж знаходиться досить далеко від столиці);

побудовані надійні системи вогневого ураження противника та інженерних загороджень всіх типів;

організована протиповітряна та протитанкова оборона;

безперервно удосконалюється системи управління угрупованням, організацію ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в м.Києві;

виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

Нагадаємо, триває 676-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаційних ударів.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу Shahed-136/131, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.