Головна Київ Новини
search button user button menu button

Декілька рубежів оборони: КМВА повідомила, як укріплюється столиця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Декілька рубежів оборони: КМВА повідомила, як укріплюється столиця
Укріплення рубежів оборони Києва та області
Фото: Олександр Павлюк/Telegram

Необхідні сили та засоби на Київщині перебувають в режимі готовності

Питання зміцнення обороноздатності столиці є головним завданням Київської міської військової адміністрації. Оборона постійно вдосконалюється. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Київ не входить до зони бойових дій. Але майже дук роки повномасштабної війни навчили нас головному - скажений ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну. А Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника», – йдеться в повідомленні.

За словами Попка, оборона столиці з північного напрямку постійно вдосконалюється, зокрема:

  • на певних напрямках підсилена пильність прикордонних нарядів;
  • утримуються у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби;
  • угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією систематично проводять тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю;
  • навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів (перший рубіж знаходиться досить далеко від столиці);
  • побудовані надійні системи вогневого ураження противника та інженерних загороджень всіх типів;
  • організована протиповітряна та протитанкова оборона;
  • безперервно удосконалюється системи управління угрупованням, організацію ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в м.Києві;
  • виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

Нагадаємо, триває 676-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаційних ударів.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу Shahed-136/131, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Теги: окупанти ракета війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що Москва ніколи не відступить
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
Сьогодні, 15:56
Скільки дронів запустила РФ по Україні з вересня 2022 року: названо цифру
Скільки дронів запустила РФ по Україні з вересня 2022 року: названо цифру
Сьогодні, 17:01
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Сьогодні, 21:09

Новини

Декілька рубежів оборони: КМВА повідомила, як укріплюється столиця
Декілька рубежів оборони: КМВА повідомила, як укріплюється столиця
Стало відомо, скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни
Стало відомо, скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни
Киянин сів в охоплену вогнем автівку під час ракетної атаки й отримав нагороду (фото)
Киянин сів в охоплену вогнем автівку під час ракетної атаки й отримав нагороду (фото)
Атака на столицю 29 грудня забрала життя 23 киян
Атака на столицю 29 грудня забрала життя 23 киян
Святкові дні в Києві: що відомо про комендантську годину та роботу громадського транспорту
Святкові дні в Києві: що відомо про комендантську годину та роботу громадського транспорту
Ресторан, який полюбляє Микола Тищенко, втрапив у скандал із військовим (відео)
Ресторан, який полюбляє Микола Тищенко, втрапив у скандал із військовим (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
56K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
18K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
15K
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
12K
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
6772
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua