У Курській області ЗСУ взяли в оточення окупантів

Феодосійський 56-й десантно-штурмовий полк опинився в оперативному оточенні біля Тьоткіного – ситуація критична

У районі Тьоткіного, на Курщині, в оперативне оточення потрапив 56-й десантно-штурмовий полк, який дислокується у тимчасово окупованій Феодосії. Підрозділ опинився без належного забезпечення, можливості евакуації та без підтримки, яка б дозволила стабілізувати становище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський пропагандистський телеграм-канал.

Зазначається, що полк, попри свою назву, був переміщений до Криму з Камишина Волгоградської області ще до повномасштабного вторгнення та укомплектований переважно військовими з материкової частини Росії.

Наступні дні можуть стати вирішальними для оточеного підрозділу. Як зазначається, шанс на проведення рятувальної операції чи надання підтримки ще залишається, однак зволікання може призвести до повного знищення угруповання.

«На Теткінському напрямі – дуже важка ситуація. Противник атакує практично без перерв. ЗСУ просунулися до центру Теткіно, а також з південного сходу – на Попово-Лежачі. Фактично перерізані всі дороги: дрони та арти хохлів роблять будь-які спроби постачання самогубними. Наші, переважно десантники, в оперативному оточенні. Очікуваних рішень на відведення чи посилення немає», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що підрозділи Збройних сил України та Служба безпеки вдарили по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци на Брянщині, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. «Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.