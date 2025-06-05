На Брянщині Сили оборони уразили пускові установки «Іскандера»

Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – ймовірно зазнали пошкоджень

Підрозділи Збройних сил України та Служба безпеки вдарили по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци на Брянщині, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

«Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються», – йдеться в заяві.

Раніше фахівці окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» на одному із ключових напрямків фронту на сході України знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1М. Його росіяни використовують для контрбатарейної боротьби.

Ще на один російський "Зоопарк-1М" стало менше! Удар по РЛС навели розвідники бригади "Чорний ліс". Ціна такої техніки - близько $25 млн.



РЛС "Зоопарк-1М" - дуже небезпечна: вона точно вираховує позиції артилерії, мінометів та ППО під час стрільби. pic.twitter.com/z58gVDAUf7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2025

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Так розпочиналася «Павутина». Джерела в СБУ поділилися унікальними кадрами підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації рф. pic.twitter.com/MANfzdG06i — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2025

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України.

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.