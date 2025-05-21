Ектор Хіменес-Браво повідомив, чи справді долучився до війська

Телеведучий поділився, що представлятиме полк надалі, братиме участь у тих активностях підрозділу, до яких його долучить командування

Командир полку Юрій Федоренко повідомив, що «Ахіллес» не може мобілізовувати іноземців

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво прокоментував, чи не доєднався до лав ЗСУ. Він пройшов вишкіл, щоб «зсередини зрозуміти, як функціонує полк». Як передає «Главком», про це він повідомив в instagram.

Як пояснив 53-річний канадський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, він вирішив уточнити інформацію після того, як ЗМІ написали, що він мобілізувався.

«Як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес». Це підрозділ, бійців якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їхнього вирішення», – зазначив Хіменес-Браво.

Телеведучий поділився, що представлятиме полк надалі, братиме участь у тих активностях підрозділу, до яких його долучить командування, і зробить усе можливе, аби допомагати із забезпеченням.

Командир полку Юрій Федоренко у коментарі під дописом уточнив, що «Ахіллес» не може мобілізовувати іноземців.

«Хоча з потенціалом Ектора з нього б вийшов відмінний боєць! Тож домовилися про іншу опцію співпраці – Ектор долучиться до позаштатної команди полку «Ахіллес», інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє», – пояснив Федоренко.

Нагадаємо, український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Бравозаявив, що стане частиною армії, та показався у військовій формі. Відповідний допис він оприлюднив в Instagram, інформує «Главком».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Так, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України. У дописі він розмістив світлину, на якій він у формі ЗСУ, ймовірно, на навчальному полігоні, де проходить вишкіл.

Також український музикант Сергій Сілаков, більш відомий під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії. На сторінці в Instagram артист повідомив, що є військовослужбовцем батальйону «Гроза».