Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Ектор Хіменес-Браво повідомив, чи справді долучився до війська

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Телеведучий поділився, що представлятиме полк надалі, братиме участь у тих активностях підрозділу, до яких його долучить командування
фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Командир полку Юрій Федоренко повідомив, що «Ахіллес» не може мобілізовувати іноземців

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво прокоментував, чи не доєднався до лав ЗСУ. Він пройшов вишкіл, щоб «зсередини зрозуміти, як функціонує полк». Як передає «Главком», про це він повідомив в instagram.

Як пояснив 53-річний канадський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, він вирішив уточнити інформацію після того, як ЗМІ написали, що він мобілізувався.

«Як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес». Це підрозділ, бійців якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їхнього вирішення», – зазначив Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво повідомив, чи справді долучився до війська фото 1
фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Телеведучий поділився, що представлятиме полк надалі, братиме участь у тих активностях підрозділу, до яких його долучить командування, і зробить усе можливе, аби допомагати із забезпеченням.

Командир полку Юрій Федоренко у коментарі під дописом уточнив, що «Ахіллес» не може мобілізовувати іноземців.

«Хоча з потенціалом Ектора з нього б вийшов відмінний боєць! Тож домовилися про іншу опцію співпраці – Ектор долучиться до позаштатної команди полку «Ахіллес», інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє», – пояснив Федоренко.

Нагадаємо, український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Бравозаявив, що стане частиною армії, та показався у військовій формі. Відповідний допис він оприлюднив в Instagram, інформує «Главком».

Так, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України. У дописі він розмістив світлину, на якій він у формі ЗСУ, ймовірно, на навчальному полігоні, де проходить вишкіл.

Також український музикант Сергій Сілаков, більш відомий під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії. На сторінці в Instagram артист повідомив, що є військовослужбовцем батальйону «Гроза».

Читайте також:

Теги: Ектор Хіменес-Браво ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кухар Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі
«Стану частиною армії». Хіменес-Браво показався у військовій формі
Вчора, 15:59
РФ втратила в України 48093 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 20 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:53
Катерина з 10 років мріяла керувати гелікоптером
Єдина бойова пілотеса гелікоптера в Україні розповіла про свою службу
18 травня, 15:14
Радіо каже, що ніколи не планував бути військовим
«Ніколи не бачив себе у війську». Пілот FPV-дрона щиро зізнався, чому змінив думку
17 травня, 07:20
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
10 травня, 10:34
Ситуація на фронті 7 травня
Лінія фронту станом на 7 травня 2025. Зведення Генштабу
7 травня, 23:11
Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW
Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW
6 травня, 07:00
РФ з початку року втратила в Україні 46292 автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 28 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 квiтня, 07:43
РФ з початку року втратила в Україні 22307 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 07:40

Життя

Ектор Хіменес-Браво повідомив, чи справді долучився до війська
Ектор Хіменес-Браво повідомив, чи справді долучився до війська
«Притулився». Мережа обговорює фото Залужного та Притули
«Притулився». Мережа обговорює фото Залужного та Притули
«Мені соромно й боляче». Макаров розповів про свій стан після замаху
«Мені соромно й боляче». Макаров розповів про свій стан після замаху
Прощання з Максимом Неліпою: оголошено місце і час
Прощання з Максимом Неліпою: оголошено місце і час
У Свинки Пеппи народилася сестра
У Свинки Пеппи народилася сестра
Донька Мозгової заручилася з коханою
Донька Мозгової заручилася з коханою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
37K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
19K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
11K
Які країни росіяни вважають своїми ворогами: останнє опитування вразило результатами
8869
Один з екскерівників ЗАЕС пояснив, чому Трамп хоче контролювати станцію

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua