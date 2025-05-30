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РФ залишилось до адмінкордону Дніпропетровщини менше 3 км – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ залишилось до адмінкордону Дніпропетровщини менше 3 км – DeepState
Триває 1192-а доба повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Росіяни окупували Романівку та Троїцьке, а також просунулась біля Рідкодуба

Російські загарбники окупували Троїцьке на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

Зазначимо, що від Троїцького до адміністративного кордону Дніпропетровської області менше 3 км.

РФ залишилось до адмінкордону Дніпропетровщини менше 3 км – DeepState фото 1

Крім того, за даними DeepState, РФ окупувала Романівку, а також просунулась біля Рідкодуба.

Нагадаємо, раніше у звіті Інституту вивчення війни повідомлялось, що підготовка Кремля до встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) свідчить про плани Москви незаконно окупувати та анексувати додаткову територію України. Зокрема мова йде про Дніпропетровщину.

До слова, триває 1192-а доба повномасштабної війни. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

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Теги: ЗСУ окупанти

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