Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
Верховний головнокомандувач російської армії, яка майже щодня вбиває цивільних, звинуватив Україну в «тероризмі»
скріншот з відео

Диктатор доручив збройним силам створювати «буферну зону безпеки»

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що росіянам не солодко від агресії проти України. Тому він оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави Кремля під час зустрічі з членами уряду.

Як зазначив Путін, реалізація проєкту вже розпочалася, однак деталей про розташування чи формат такої зони немає. «Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Наші збройні сили це завдання виконують, активно подавляючи вогневі точки супротивника. Робота триває», – заявив Путін.

Глава Росії назвав «терористичними» методи, які використовують Збройні сили України. Він також звинуватив українських військових, що вони нібито обирають для обстрілів прикордонні цілі, що «не мають військового значення». Варто зазначити, що російські загарбники щодня атакують цивільну інфраструктуру України та вбивають мирних людей.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати території у Курській області. Тим часом начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував главі РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.

Раніше Путін відвідав Курщину та визнав, що Сили оборони України «намагаються рухатися» в бік кордону РФ. Диктатор начебто побував у Курчатові за 60 км від українського кордону. Там він провів нараду з представниками місцевої влади.

Як відомо, російська влада ніяк не підтримує жителів Курщини, тож ними опікувалися Збройні сили України. Вони надавали місцевим гуманітарну допомогу: одяг, ліки, засоби гігієни, воду та їжу. Росіяни дякують нашим військовим за поміч і можливість контактувати зі своїми сім’ями.

До слова, поки Суджа була під контролем ЗСУ, місцевий волоцюга мирно спілкувався з українськими військовими, називав їх «гарними хлопцями», отримував гуманітарну допомогу і навіть дякував за неї. Ба більше, він матюкав Путіна за те, що той почав війну проти України, називав його «козлом». Але після повернення в Росію житель Курщини почав розповідати геть інакше. Тепер, за його словами, у Суджі було багато найманців-поляків, які звірствували і побили його до крові.

Читайте також:

Теги: путін Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відомо, Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його немає у списку
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами
15 травня, 10:01
Путін має намір замотати ситуацію, удаючи, що росіяни готові домовлятися
Битва за Стамбул: Путін прагне показати «нелегітимність» української влади
14 травня, 18:08
Президент України має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах
Чи може Зеленський говорити з Путіним? Президент поставив крапку в питанні
13 травня, 17:47
Китай вважає, що треба врахувати позицію всіх сторін
Китай заявив, що Путін готовий до мирних переговорів без попередніх умов
10 травня, 23:12
Путін професійно маніпулює Трампом
Чому світ досі не визнав Путіна злочинцем?
6 травня, 15:25
Навряд чи ми побачимо згоду Путіна на тимчасове припинення вогню та подальшу підготовку до переговорів
Інакше – смерть. Чому Путін ніколи не піде на мир
6 травня, 13:01
Глава РФ подякував російським ветеранам за «порятунок світу»
Путін назвав подію, яка є «національним тріумфом» для росіян (фото)
6 травня, 08:21
Пєсков зауважив, що Трамп не призначав «крайньої дати встановлення перемир'я»
Трамп та Путін вже готові зустрітися? Пєсков зробив заяву
23 квiтня, 19:58
Пєсков: Зараз публікується багато фейків
Пєсков прокоментував статтю FT про зупинку війни по лінії фронту
22 квiтня, 22:26

Політика

Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну
«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну
«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР
«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
Суд відмовився анулювати результати виборів у Румунії на вимогу праворадикала Сіміона
Суд відмовився анулювати результати виборів у Румунії на вимогу праворадикала Сіміона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
77K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
65K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
42K
Трамп йде
39K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua