Диктатор доручив збройним силам створювати «буферну зону безпеки»

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що росіянам не солодко від агресії проти України. Тому він оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави Кремля під час зустрічі з членами уряду.

Як зазначив Путін, реалізація проєкту вже розпочалася, однак деталей про розташування чи формат такої зони немає. «Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Наші збройні сили це завдання виконують, активно подавляючи вогневі точки супротивника. Робота триває», – заявив Путін.

Глава Росії назвав «терористичними» методи, які використовують Збройні сили України. Він також звинуватив українських військових, що вони нібито обирають для обстрілів прикордонні цілі, що «не мають військового значення». Варто зазначити, що російські загарбники щодня атакують цивільну інфраструктуру України та вбивають мирних людей.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати території у Курській області. Тим часом начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував главі РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.

Раніше Путін відвідав Курщину та визнав, що Сили оборони України «намагаються рухатися» в бік кордону РФ. Диктатор начебто побував у Курчатові за 60 км від українського кордону. Там він провів нараду з представниками місцевої влади.

Як відомо, російська влада ніяк не підтримує жителів Курщини, тож ними опікувалися Збройні сили України. Вони надавали місцевим гуманітарну допомогу: одяг, ліки, засоби гігієни, воду та їжу. Росіяни дякують нашим військовим за поміч і можливість контактувати зі своїми сім’ями.

До слова, поки Суджа була під контролем ЗСУ, місцевий волоцюга мирно спілкувався з українськими військовими, називав їх «гарними хлопцями», отримував гуманітарну допомогу і навіть дякував за неї. Ба більше, він матюкав Путіна за те, що той почав війну проти України, називав його «козлом». Але після повернення в Росію житель Курщини почав розповідати геть інакше. Тепер, за його словами, у Суджі було багато найманців-поляків, які звірствували і побили його до крові.