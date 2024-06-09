У Луцьку у відділенні «Нової пошти» пролунав вибух

Клієнт замовив в інтернеті навчальні гранати та підірвав одну під час огляду

У Луцьку на проспекті Соборності пролунав вибух. Інцидент трапився 9-го червня у відділенні «Нової пошти». Про це повідомляє 12 канал.

Як розповіли у поліції, лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх у відділенні «Нової пошти». Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула.

Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає. Персонал пошти не постраждав.

Нагадаємо, увечері, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що ракети уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром.

Також зазначається, що пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів. У районі базувались кілька пускових С-300/400 РЛС. До того ж на території військового навчального закладу жив офіцерський склад угрупування.