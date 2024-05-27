В окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи: спалахнула пожежа

Удар було завдано по околицях Луганська

Пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів

Увечері, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що ракети уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Пабліки пишуть, що було завдано кілька ударів по околицях Луганська: «Повідомляють, що є постраждалі».

Також зазначається, що пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів. У районі базувались кілька пускових С-300/400 РЛС. До того ж на території військового навчального закладу жив офіцерський склад угрупування.

Нагадаємо, що 20 травня в окупованому Луганську вранці прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, удар припав на колишню Луганську академію внутрішніх справ у селищі Ювілейне.