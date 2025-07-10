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Львів потерпає від негоди: річка Зубра вийшла з берегів, автостоянки та дороги затоплені (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Львів потерпає від негоди: річка Зубра вийшла з берегів, автостоянки та дороги затоплені (фото)
Мешканців та водіїв закликають бути максимально обережними
фото: ЛМР

У Львові та області вирує негода: Річка Зубра вийшла з берегів, підтоплення у місті та околицях

Сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту, пише «Главком».

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, у місті підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька та Авіаційна.

Львів потерпає від негоди: річка Зубра вийшла з берегів, автостоянки та дороги затоплені (фото) фото 1
фото: ЛМР
Львів потерпає від негоди: річка Зубра вийшла з берегів, автостоянки та дороги затоплені (фото) фото 2
фото: ЛМР

Особливо складна ситуація склалася за межами міста:

  • Річку Зубру, що поблизу Львова, затопило настільки, що проїзд транспорту там наразі неможливий.
  • Поблизу ЖК «Континент» у Сокільниках підтоплені автостоянки.
  • Автодорога Т-14-16 Львів – Меденичі – Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники також частково затоплена.
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фото: ЛМР/Поліція Львівщини

Поліція Львівщини окремо звернулася до водіїв, наголосивши на частковому затопленні ділянок доріг, зокрема на проспекті Святого Івана Павла II у Львові та в населеному пункті Зубра, де затоплена проїжджа частина.

Наразі на місцях працюють аварійні бригади та всі відповідні служби. Проте, як зазначив Андрій Москаленко, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно, доки не припиняться дощі.

Мешканців та водіїв закликають бути максимально обережними, враховувати ускладнення погодних умов та за можливості уникати підтоплених ділянок.

Нагадаємо, жителі Львівщини помітили в області величезний смерч.

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Теги: Львів негода річка потоп

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