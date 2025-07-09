У Луцьку під час обстрілу УПЦ МП не пустила до укриття людей з тваринами

Під час російського обстрілу перед собором стояли десятки людей з котами та собаками, але їм не дозволили зайти до укриття

Прессекретар Волинської єпархії заявив, що пустити тварин до укриття забороняють церковні канони

Під час повітряної тривоги в ніч на 9 липня, коли РФ завдала найбільш масованої атаки по Луцьку, до укриття Собору всіх святих землі Волинської, що належить УПЦ МП, не пустили людей із домашніми улюбленцями. Про це повідомила волинянка Ірина Хаслам у Facebook, а прессекретар Волинської єпархії Віктор Аніпко підтвердив у коментарі Zaxid.net, передає «Главком».

Хаслам зазначила, що під час російського обстрілу перед собором стояли десятки людей з котами та собаками, але їм не дозволили зайти до укриття. Так, люди залишилися з домашніми улюбленцями перечікувати небезпеку на сходах.

«Здавалося б, храм має бути тим місцем, де двері відчинені для всіх у час скрути. Але на вході нас зустрів охоронець із заборонним написом: «З тваринами не заходити», – написала вона.

Прессекретар Волинської єпархії протоієрей Віктор Аніпко розповів, що людей з тваринами справді не пускали до укриття храму, оскільки це забороняють церковні канони. За його словами, місцеві мешканці могли залишити тварин біля входу й самостійно спуститися в укриття.

Водночас настоятель храму Володимир Яцишин назвав інформацію Хаслам фейком і зазначив, що люди хотіли зайти з тваринами в приміщення храму, що заборонено, проте в коридор та укриття їм було дозволено.

Нагадаємо, раніше мешканці Рівненщини поскаржилися на те, що під час масованої атаки 9 червня деякі сховища були зачиненими.