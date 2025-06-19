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У столиці очікується погіршення погоди, синоптики оголосили І рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці очікується погіршення погоди, синоптики оголосили І рівень небезпеки
КМДА просить киян дотримуватися правил безпеки під час поривів вітру
фото з відкритих джерел

 У п’ятницю в Києві буде хмарно з проясненнями

20 червня в Києві та області очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком». 

Загалом, за прогнозам синоптиків, у п’ятницю в Києві буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, температура вночі 11-13°, вдень – 16-18°. 

КМДА нагадує основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Сьогодні, 19 червня, в Україні очікується погода без опадів. У більшості областях України без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

До слова, у 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах. До 2050 року температура в Україні може зрости ще на 2,5 градуса, а до кінця століття – на 4 градуси й більше. Це означатиме скорочення зими до кількох тижнів і подовження теплого періоду майже на два місяці.

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Теги: Київ Київзеленбуд вітер негода погода

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