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«Укрзалізниця» повідомила про серйозну затримку низки рейсів через штормову погоду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» повідомила про серйозну затримку низки рейсів через штормову погоду
У результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини призупинено рух поїздів
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця»: Є серйозні затримки

Через штормову погоду на території Угорщини та Словаччини низка рейсів «Укрзалізниці» очікували на пересадку українських пасажирів або ж були затримані через вплив таких поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Хороша новина в тому, що ми нікого не лишили наодинці з негодою і дочекалися українських пасажирів у Чопі. Погана – в тому, що є серйозні затримки, а з ними і вимушені зміни до ваших планів, через що нам дійсно прикро. Зараз наш контакт-центр роздає бонусні «обіймашки» за всі суттєві спізнення, а диспетчери та власне локомотивні бригади роблять усе, щоб надолужити час», – наголосила «Укрзалізниця».

Станом на 10:50 затримуються наступні поїзди:

  • №749/750 Відень – Київ (+8:20);
  • №27/28 Чоп – Київ (+7:25);
  • №749/750 Київ – Відень (+4:25);
  • №81/82 Чоп – Київ (+2:06);
  • №9/10 Будапешт – Київ (+1:14);
  • №95/96 Рахів – Київ (+0:41).

Нагадаємо, що штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині спричиняють низку змін у графіках пасажирських поїздів у ніч на 8 липня. 

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Теги: негода Укрзалізниця

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