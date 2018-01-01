У Львівській області п’ятеро дітей потрапили до лікарні з кором

Їх стан оцінюється, як середньої тяжкості

У результаті спалаху кору у Львівській області шпиталізували п'ятьох дітей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА. Як зазначається, напередодні надійшла відповідна інформація від чергового лікаря Стрийської міської лікарні. Він відзначив, що в інфекційне відділення з діагнозом «кір»



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Їх стан оцінюється, як середньої тяжкості

У результаті спалаху кору у Львівській області шпиталізували п'ятьох дітей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається, напередодні надійшла відповідна інформація від чергового лікаря Стрийської міської лікарні. Він відзначив, що в інфекційне відділення з діагнозом «кір» потрапили п'ятеро дітей у стані середньої тяжкості.

Усі хворі є жителями села Братківці. Захворіли два хлопчики 2009 і 2013 років народження, а також три дівчинки - 2014, 2016 і 2017 років народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що медики зафіксували два летальні випадки на території Одеської області внаслідок захворювання на кір.