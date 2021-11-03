У Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації» (фото)

Мітинг зібрався під стінами облдержадміністрації

Близько двох сотень людей зібралися сьогодні, 3 листопада, на Майдані Незалежності у Хмельницькому на акцію протесту проти карантинних обмежень та примусової вакцинації.

Переважна більшість протестувальників – противники вакцинації, карантину та Covid-сертифікатів. Люди вийшли з плакатами та вимагають зупинити «медичний експеримент» та «примусову вакцинацію».

Свої вимоги мітингувальники адресують і центральній, і обласній владі.

Додамо, у Вінниці також проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень. Учасники акції виступають проти «примусової вакцинації» від коронавірусу, карантинних обмежень та обовʼязкового предʼявлення сертифікатів про щеплення.

Також у центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.