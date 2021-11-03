  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Переважна більшість протестувальників &ndash; противники вакцинації - У Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації» (фото)
    Переважна більшість протестувальників – противники вакцинації
    Фото: facebook Sergiy Aniskov

    Мітинг зібрався під стінами облдержадміністрації

    Близько двох сотень людей зібралися сьогодні, 3 листопада, на Майдані Незалежності у Хмельницькому на акцію протесту проти карантинних обмежень та примусової вакцинації.

    Переважна більшість протестувальників – противники вакцинації, карантину та Covid-сертифікатів. Люди вийшли з плакатами та вимагають зупинити «медичний експеримент» та «примусову вакцинацію».

    Свої вимоги мітингувальники адресують і центральній, і обласній владі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації» (фото)
    У Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації» (фото)
    У Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації» (фото)

    Додамо, у Вінниці також проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень. Учасники акції виступають проти «примусової вакцинації» від коронавірусу, карантинних обмежень та обовʼязкового предʼявлення сертифікатів про щеплення.

    Також у центрі Києва учасники мітингу проти вакцинації перекрили деякі вулиці, у зв’язку з чим серйозно ускладнено рух транспорту.

    Читайте також: «Ні Covid-фашизму». Антивакцинатори мітингують під Радою
    Теги: акція щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації» (фото)