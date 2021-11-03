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    У Вінниці проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень (фото, відео)

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    У Вінниці&nbsp;проходить мітинг &laquo;антивакцинаторів&raquo; - У Вінниці проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень (фото, відео)
    У Вінниці проходить мітинг «антивакцинаторів»
    Фото vn.20minut

    Протестувальники закликають відмовитися від примусових щеплень

    У Вінниці, на Театральній площі проходить мітинг «антивакцинаторів». Учасники акції виступають проти «примусової вакцинації» від коронавірусу, карантинних обмежень та обовʼязкового предʼявлення сертифікатів про щеплення. Зібралося біля сотні людей, повідомляє vn.20minut.

    Люди стоять гуртом, без дистанції, на їх обличчях немає засобів індивідуального захисту. Лише одиниці мають маски.

    Кожен виступає перед загалом та каже, чому він проти примусової вакцинації та чому варто скасовувати карантин. Так, наприклад, серед учасників є колишній боєць АТО. Чоловік заявив, що раніше захищав всіма силами країну, а тепер захищатиме свою родину.

    — Я не хочу, щоб над нами ставили медичні експерименти, – вигукує чоловік.

    Акцію охороняють представники поліції діалогу.

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    У Вінниці проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень (фото, відео)
    У Вінниці проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень (фото, відео)
    У Вінниці проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень (фото, відео)

    Додамо, що сьогодні, 3 листопада, схожа акція проходить біля Верховної Ради України, де також зібралися противники вакцинації від коронавірусу.

    Люди стоять з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Нагадаємо,що як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.


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    Теги: акція щеплення чоловік
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    У Вінниці проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень (фото, відео)