В Україну їде ще 3 млн доз вакцини Moderna – МОЗ

Вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області

Усього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було доставлено понад 26 млн доз вакцин від коронавірусу

На цьому тижні Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в межах глобальної ініціативи Covax. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

«Для забезпечення попиту на вакцинацію, до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи Covax», – сказав Ляшко.

Міністр додав, що всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було доставлено понад 26 млн доз вакцин від коронавірусу.

«На залишках зараз є близько 7,5 млн доз», – уточнив Ляшко.

Раніше стало відомо, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області.

Також, компанія Moderna обіцяє збільшити виробництво вакцини від коронавірусної інфекції, але формулу препарату не стане розкривати.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.