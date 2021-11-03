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    В Україну їде ще 3 млн доз вакцини Moderna – МОЗ

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    Вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області - В Україну їде ще 3 млн доз вакцини Moderna – МОЗ
    Вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області
    Фото: aa.com.tr

    Усього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було доставлено понад 26 млн доз вакцин від коронавірусу

    На цьому тижні Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в межах глобальної ініціативи Covax. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

    «Для забезпечення попиту на вакцинацію, до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи Covax», – сказав Ляшко.

    Міністр додав, що всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було доставлено понад 26 млн доз вакцин від коронавірусу.

    «На залишках зараз є близько 7,5 млн доз», – уточнив Ляшко.

    Раніше стало відомо, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області.

    Також, компанія Moderna обіцяє збільшити виробництво вакцини від коронавірусної інфекції, але формулу препарату не стане розкривати.

    До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    В Україну їде ще 3 млн доз вакцини Moderna – МОЗ