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Скандал із перепусткою. Патрульна поліція Львівщини отримала нового керівника

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із перепусткою. Патрульна поліція Львівщини отримала нового керівника
До цього Крутень очолював патрульну поліцію Волинської області
фото з відкритих джерел

Андрій Крутень починав свій шлях в патрульній поліції Рівненської області

У Львові відбулася оперативна нарада за участю керівництва Департаменту та особового складу патрульної поліції Львівської області. Під час цієї наради перший заступник начальника Департаменту Олексій Білошицький представив особовому складу управління нового керівника – майора поліції Андрія Крутня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

З червня 2019 року і дотепер Крутень очолював патрульну поліцію Волинської області.

Андрій Крутень починав свій шлях в патрульній поліції Рівненської області, де був на посаді поліцейського, потім командира роти.
З грудня 2016 до червня 2019 року – заступник начальника управління патрульної поліції в Рівненській області.

«Це досвідчений офіцер, який показав себе як справжній професіонал на своїй посаді. Він проявив себе, як працівник, який має неабиякі організаторські здібності. Це людина, яка завжди вислухає, піде на зустріч і розбереться у всіх найменших деталях. Жоден з вас не залишиться не почутим, жодному з вас не буде відмовлено в допомозі. Ви у надійних руках», – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, колишньній головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко зробив подарунок для своєї коханої. Перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, дівчина зухвало похвалилася в мережі. Вона заявила, що тепер «можна ви*обуватися на своєму мерсі». 

Обставини, за яких Роман Пилипенко мав право оформити  на свою дівчину червону перепустку невідомі. Право проїзду пішохідною зоною у Львові мають лише мешканці, зареєстровані на площі Ринок (зелені перепустки), а також підприємці – власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо (мають жовті перепустки).

Також відомо, що головного патрульного Львівської області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у Львові.

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Теги: скандал поліція Львівщина

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