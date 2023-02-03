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Львівські лікарі зробили немовляті одну з найскладніших операцій на серці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Львівські лікарі зробили немовляті одну з найскладніших операцій на серці
Перше медичне об’єднання Львова

Медики діагностували у Марічки критичний аортальний стеноз, який зустрічається лише у 3% усіх дітей, які народжуються з вадами

Кардіохірурги зі Львова врятували дитину з рідкісною вадою серця, виконавши операцію Росс-Конно – одне з найскладніших втручань на серці у немовлят. Таких операцій у Львові ще не виконували. Про це повідомили в Першому медичному об’єднанні Львова.

Маленька Марічка із Закарпаття разом із 24-річною мамою готувалась до виписки з пологового будинку в Мукачеві. Та на третю добу під час огляду лікарі почули шум у серці дитини. Немовля перевели в реанімацію та відправили до Львова. У лікарні повідомили, що без апарата штучного дихання дівчинка вже просто не доїхала б.

Львівські медики діагностували у Марічки критичний аортальний стеноз, який зустрічається лише у 3% усіх дітей, які народжуються з вадами. Спеціалісти вирішили оперувати дитину у два етапи. Спершу стабілізували функцію лівого шлуночка серця: через маленький прокол артерії на нозі завели катетер з балончиком. Відразу після втручання фракція лівого шлуночка відновилась на 35-40%. Однак дитина все ще перебувала на апараті штучної вентиляції легень. 

Для того, щоб урятувати Марічку, медики зважились виконати хірургічно надскладну операцію Росс-Конно (заміна клапана серця), яка зайняла понад сім годин. Таких операцій у Львові ще не виконували, повідомили в лікарні.

Період після операції минув без ускладнень, на восьмий день Марічку від’єднали від апарата штучної вентиляції легень. Ще за тиждень із реанімації перевели в кардіохірургічне відділення. На 21 день виписали додому. В лікарні повідомили, що з дитиною все добре.

Раніше повідомлялося, що львівські лікарі провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора.

Теги: Львів дитина лікар

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