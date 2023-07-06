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У Львові суттєво зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Львові суттєво зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки
Рятувальна операція у Львові триває
фото: ДСНС

Станом на 8:20 відомо про четверо загиблих

Кількість поранених внаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову зросла до 32 людей. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Станом на 8:20: унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина», – йдеться у повідомленні.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів».

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. 

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Теги: Львів обстріл поранення

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