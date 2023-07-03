Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака безпілотників на Суми. Ексголова ОВА заявив, що трагедії можна було уникнути      

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака безпілотників на Суми. Ексголова ОВА заявив, що трагедії можна було уникнути      
Унаслідок російської атаки на Суми одна людина загинула, 16 поранені
фото: пресслужба ДСНС

Дмитро Живицький: «Чому не було оголошено тривогу, якщо було відомо що ці «шахеди» летять» у бік Сум»  

Трагедії, яка сталася сьогодні в Сумах внаслідок атаки російських безпілотників можна було б уникнути, якби вчасно було повідомлено про небезпеку в області. Про це заявив колишній голова ОВА Сум Дмитро Живицький.

«Жахлива трагедія сьогодні у Сумах. Вперше за рік є загиблі і поранені в обласному центрі! Змушений перервати мовчання в публічній площині щоб виказати свої емоції.  Це біль через загибель людей (за життя важко поранених борються лікарі), жаль і люта злість!  Злість на ворога, але з ними давно все зрозуміло!

Але ще є один вид злості! Злість через те що цієї трагедії треба і можна було уникнути! 

Чому не було оголошено тривогу, якщо було відомо що ці «шахеди» летять у бік Сум як тільки їх помітили на межі Сумського району і ще багато таких «чому?». Я просто в ах...ї з того що відбувається останні місяці на Сумщині... Не хочу це усе коментувати бо цензурних слів майже немає...», – написав Живицький.

Ексголова ОВА також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Атака безпілотників на Суми. Ексголова ОВА заявив, що трагедії можна було уникнути       фото 1

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео. Унаслідок російської атаки на Суми одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

Уночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.

Теги: трагедія війна обстріл Сумщина будинок безпілотник росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойова підготовка новобранця проходить успішно
Козловський показав свіжі кадри тренувань на полігоні (фото)
28 червня, 10:47
Борис Джонсон відкрито на весь світ говорив про військові злочини Путіна в Україні
Великий друг України святкує день народження. Борису Джонсону – 59
19 червня, 13:20
Іранські 120-мм артилерійські міни М48
Іран постачає РФ ракети та боєприпаси для війни в Україні: з’явились докази
5 червня, 12:00
Окупанти в ніч на 6 червня вкотре атакували Київщину
Ракетна атака на Київщину: з’явилися фото наслідків
6 червня, 09:38
Вода вже прибула до будівлі адміністрації Новокаховського міського округу
Вода дісталась центру Нової Каховки. Окупанти глушать зв’язок в місті (фото)
6 червня, 10:13
Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном
США передадуть Україні снаряди для танків зі збідненим ураном – WSJ
13 червня, 15:09
Підрив дамби на Каховській ГЕС, 6 червня 2023 року
Ворог регулярно підриває невеликі дамби, щоб завадити контрнаступу – Міноборони
13 червня, 18:42
Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових
Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника
23 червня, 12:30
Байден обмовився, коли відповідав на запитання журналістів
Байден переплутав Україну з Іраком: курйозне відео
29 червня, 00:47

Події в Україні

Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
П'ять головних новин за 3 липня
П'ять головних новин за 3 липня
Ситуація змінюється стрімко. Міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку
Ситуація змінюється стрімко. Міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку
Атака безпілотників на Суми. Ексголова ОВА заявив, що трагедії можна було уникнути      
Атака безпілотників на Суми. Ексголова ОВА заявив, що трагедії можна було уникнути      
Скільки солдатів Кремль відправив на схід України: ЗСУ назвали цифри
Скільки солдатів Кремль відправив на схід України: ЗСУ назвали цифри
Відбулось понад 30 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де тривають найтяжчі бої
Відбулось понад 30 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де тривають найтяжчі бої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
31K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
21K
Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»
19K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
18K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
15K
ЗСУ розповіли, яку зброю росіяни почали використовувати значно менше

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту