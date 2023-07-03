Атака безпілотників на Суми. Ексголова ОВА заявив, що трагедії можна було уникнути      

Дмитро Живицький: «Чому не було оголошено тривогу, якщо було відомо що ці «шахеди» летять» у бік Сум»

Трагедії, яка сталася сьогодні в Сумах внаслідок атаки російських безпілотників можна було б уникнути, якби вчасно було повідомлено про небезпеку в області. Про це заявив колишній голова ОВА Сум Дмитро Живицький.

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«Жахлива трагедія сьогодні у Сумах. Вперше за рік є загиблі і поранені в обласному центрі! Змушений перервати мовчання в публічній площині щоб виказати свої емоції. Це біль через загибель людей (за життя важко поранених борються лікарі), жаль і люта злість! Злість на ворога, але з ними давно все зрозуміло!

Але ще є один вид злості! Злість через те що цієї трагедії треба і можна було уникнути!

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Чому не було оголошено тривогу, якщо було відомо що ці «шахеди» летять у бік Сум як тільки їх помітили на межі Сумського району і ще багато таких «чому?». Я просто в ах...ї з того що відбувається останні місяці на Сумщині... Не хочу це усе коментувати бо цензурних слів майже немає...», – написав Живицький.

Ексголова ОВА також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео. Унаслідок російської атаки на Суми одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

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Уночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.