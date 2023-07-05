Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах

За фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Унаслідок російських обстрілів Харківщини постраждало декілька людей

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів, із мінометів та артилерії, по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Всього 77 вибухів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та вранці ворогом здійснено п’ять обстрілів (27 вибухів). Обстріляно три територіальні громади – Білопільську, Краснопільську, Миропільську. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 268 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська, Юнаківська громади.

Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватних будинки. Миропільська громада: пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею. Також росіяни били з артилерії (18 вибухів), унаслідок чого пошкоджено два приватних будинки та будівля колишньої ферми.

Запорізька область

За добу ворог здійснив 60 обстрілів по 12 населеним пунктам Запорізької області. Наразі зафіксовано руйнування 17 цивільних об'єктів. Оріхів постраждав від авіаційного удару, Левадне, Новодарівка та Малинівка потерпіли від сім обстрілів з РСЗВ, Новотроїцьке, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Чарівне пережили 52 артилерійських обстріли. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Уночі оборонці з ПвК «Схід» збили над областю ворожий безпілотник. На ранок агресор завдав удару з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.

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Харківщина

Протягом доби по області окупанти наносили ракетні та артилерійській удари. Противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь.

3 мінометів та артилерії обстріляв прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, зокрема: у м. Вовчанськ, с. Уди, с. Курилівка, с. Білий Колодязь, смт Козача Лопань, с. Одноробівка, с. Охрімівка, с. Землянки, с. Одрадне, с. Новомлинськ, смт Дворічна, с. Западне, с. Мастівка та с. Кислівка.

У с. Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає.

У м. Первомайський внаслідок влучання ракети «Іскандер» постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Ввечері ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль. Жертв немає. Вночі у с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу підприємства (цукровий завод) є руйнування та горіло трансформаторне мастило. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані.

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На ранок по смт. Білий Колодязь Чугуївського району відбувся артобстріл, пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані уточнюються.

Сьогодні зранку у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок, без потерпілих. У м. Ізюм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в Пісковському лісництві отримала травми, ампутацію ступні, осколкові поранення жінка 69 років.

Луганщина

Минулої доби ворог намагався наступати південніше Новоселівського. За підтримки авіації робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій західніше Нововодяного та південніше Діброви, але успіху не мав. Під артилерійський вогонь з боку окупантів вчергове потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 99 обстрілів ( 426 снарядів).

Донеччина

За добу рашисти здійснили 23 обстріли. Обстріляно 13 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Удачне, смт Північне, с. Веселий Гай, с. Ганнівка, с. Дальнє, с. Максимівка, с. Новоукраїнка, Дружківка. Пошкоджено 2 житлових будинки, непрацююча підстанція, будівля Дружківської МВА.

На Донеччині за добу: двоє поранених.

Миколаївщина

Учора протягом дня ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Також вчора ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площа 500 кв. м. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 83 обстріли (465 снарядів), з них по м. Херсон – 6 обстрілів (27 снарядів). Расистки поцілили у райони 24 населених пунктів області; школу в селі Велетенське; будівлю обʼєкта критичної інфраструктури у Херсонському районі. Через російську агресію дві людини загинули, одна дістала поранення.

Нагадаємо, триває 497-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.