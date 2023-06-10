На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу, є жертви

загиблому рятувальнику Михайлу Піскуну було 29 років

Через атаку росіян загинув 29-річний вогнеборець

Росіяни обстріляли бригаду рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Один співробітник ДСНС загинув інший госпіталізований. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

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«Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця в Харківській області», – повідомили в ДСНС.

У службі повідомили, що загиблому рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.

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«Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські окупанти атакували Богодухівський і Куп'янський райони Харківщини, використавши більш як десять дронів.

Як повідомлялося, у ніч на 10 червня російські терористи випустили по Україні вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря.