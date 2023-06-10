Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу, є жертви

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу, є жертви
загиблому рятувальнику Михайлу Піскуну було 29 років
фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook

Через атаку росіян загинув 29-річний вогнеборець

Росіяни обстріляли бригаду рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Один співробітник ДСНС загинув інший госпіталізований. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

«Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця в Харківській області», – повідомили в ДСНС.

На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу, є жертви фото 1

У службі повідомили, що загиблому рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.

«Його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські окупанти атакували Богодухівський і Куп'янський райони Харківщини, використавши більш як десять дронів. 

Як повідомлялося, у ніч на 10 червня російські терористи випустили по Україні вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря.

 

Теги: обстріл злочин росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Броньований спецтранспорт вартістю 12 млн грн враховує всі потреби підрозділу
ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців Волонтерська ініціатива
Сьогодні, 15:15
На території газвидобувного підприємства, пошкоджено газопровід, сталася пожежа
На Харківщини внаслідок атаки росіян сталися викиди шкідливих речовин в атмосферу
Вчора, 19:22
Внаслідок ворожого удару сталися пожежі
РФ атакувала Харківщину дронами, є жертви
Сьогодні, 10:15

Події в Україні

На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу, є жертви
На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу, є жертви
Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: курсування кількох поїздів скасовано
Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: курсування кількох поїздів скасовано
На Львівщині затопило відоме курортне селище
На Львівщині затопило відоме курортне селище
Вода з Дніпра майже не доходить до Північно-Кримського каналу: що загрожує окупованому півострову
Вода з Дніпра майже не доходить до Північно-Кримського каналу: що загрожує окупованому півострову
Трюдо і його стильні шкарпетки: яку пару прем'єр Канади обрав для візиту в Україну
Трюдо і його стильні шкарпетки: яку пару прем'єр Канади обрав для візиту в Україну
Відбирали човни у місцевих: окупант розповідає, як вони рятувалися від підтоплення (перехоплення)
Відбирали човни у місцевих: окупант розповідає, як вони рятувалися від підтоплення (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
66K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
20K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
9686
У Криму прогриміли потужні вибухи
8945
На Львівщині затопило відоме курортне селище

Новини

Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Сьогодні, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту