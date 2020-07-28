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    Думки вголос

    Знову винні бандерівці? Як виглядають руїни Слов'янського арматурно-ізоляторного заводу

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Знову винні бандерівці? Як виглядають руїни Слов'янського арматурно-ізоляторного заводу

    Ті, хто потурав знищенню заводу, називають себе міцними господарниками і розповідають, як потрібно розвивати промисловість

    Мовою оригіналу

    Для тех, кто собирается голосовать на местных выборах за ОПЗЖ - эта маленькая виртуальная экскурсия по руинам Славянского арматурно-изоляторного завода.

    Его разрушили не бандеровцы и не каратели. Он не пострадал от артобстрелов. Завод уничтожен местной криминальной группировкой при полном согласии и содействии местных властей.

    АИЗ банкротили и пилили на металлолом годами, с начала 2000-х. Рабочим так и не выплатили зарплату в полном объеме (и спросить уже не с кого). Люди писали жалобы и обращения, но несмотря на то, что вся власть в области и городе принадлежала регионалам, никто не вмешался и не остановил этот грабеж.

    Сейчас на месте завода - свалка промышленных руин. А те, кто потворствовал его уничтожению, выдают себя за крепких хозяйственников и рассказывают, как нужно развивать промышленность...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донеччина завод Слов’янськ
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