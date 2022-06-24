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  4. Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)
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    Події в Україні

    Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)

    На вулицях Маріуполя скопичилося близько 9 тонн сміття - Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)
    На вулицях Маріуполя скопичилося близько 9 тонн сміття
    фото: Маріупольська міська рада

    У Маріуполі тотальна антисанітарія

    Окупований росіянами Маріуполь тоне у смітті. Окупанти не прибирають сміття, бо самі знищили комунальну техніку. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

    Із кінця зими сміття нікуди не вивозиться. За підрахунками, це близько 9 тисяч тонн. У результаті - підвищується ризик розповсюдження інфекційних захворювань.

    «Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Розповсюджуються інфекційні захворювання – серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води. До цього додаються й гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя та здоров‘я маріупольців, які опинилися у справжньому гетто. Зараз потрібно зробити все для того, щоб надати маріупольцям можливість виїхати з міста в бік підконтрольної Україні території. Маємо об‘єднати зусилля та врятувати життя маріупольців», – сказав мер Вадим Бойченко.

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    Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)
    Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)
    Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)
    Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)

    Раніше повідомлялося, що у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завоз води.

    Нещодавно окупанти вигадали новий вид знущання над маріупольцями.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь на межі епідемічної катастрофи: місто тоне у смітті (фото)