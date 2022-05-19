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    Події в Україні

    У Маріуполі окупанти відкрили «дитячий центр», їжу малюкам готують на вогні

    Дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником&nbsp; - У Маріуполі окупанти відкрили «дитячий центр», їжу малюкам готують на вогні
    Дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником 
    фото: Людмила Денісова/Facebook

    У розбомбленому дитячому закладі немає світла та води

    У приміщенні напівзруйнованій будівлі дитячого садка №104 у Маріуполі окупанти відкрили «дитячий центр». У розбомбленому дитячому закладі немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    Задля створення «картинки» для ворожої пропаганди, загарбники нехтують елементарними правилами безпеки дітей та їх базовими потребами, зауважує омбудсменка.

    Крім того, дітей у закладі планують вчити за російськомовним підручником самопроголошеного псевдодержавного утворення в ОРДО «Азбука Донбасса», де є вірші із такими рядками як «Донбасс – русская земля» та «родина наша Россия».

    «Такі дії окупантів створюють безпосередню загрозу життю та здоров’ю дітей, чим порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а також не забезпечують право дитини на освіту, спрямовану на виховання поваги до культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини», – наголошує Людмила Денісова.

    Раніше повідомлялося, що Управління у справах біженців ООН не має доступу до громадян України, які утримуються в РФ. Навіть укладена є з російським Червоним Хрестом угода не надає такої можливості. Її реалізація обмежується передачею гуманітарної допомогти до пунктів тимчасового розміщення депортованих українців в чотирьох регіонах Росії.

    Крім того, Росія стверджує, що викрадені українці самі просяться на Далекий Схід.

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    Теги: розвідка росія окупанти ООН земля війна путін українці Україна Людмила Денісова россия Донбасс населення окупація час #stoprussia
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    У Маріуполі окупанти відкрили «дитячий центр», їжу малюкам готують на вогні