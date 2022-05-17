Росія викрала понад мільйон українців, ООН не має до них доступу

Росія примусово депортувала понад 1 мільйон 300 тисяч українців, у тому числі 223 тисяч дітей

РФ задовго до повномасштабного військового вторгнення готувалася вивозити громадян України

Управління у справах біженців ООН не має доступу до громадян України, які утримуються в РФ. Навіть укладена є з російським Червоним Хрестом угода не надає такої можливості. Її реалізація обмежується передачею гуманітарної допомогти до пунктів тимчасового розміщення депортованих українців в чотирьох регіонах Росії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона провела онлайн-зустріч з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Ключовою темою для обговорення з очільником УВКБ ООН стала примусова депортація до Росії понад 1 мільйон 300 тисяч українців, у тому числі 223 тисяч дітей.

«Російська Федерація задовго до повномасштабного військового вторгнення готувалася вивозити громадян України на свою територію. Директиви про облаштування пунктів тимчасового розміщення українців були доведені до виконання у федеральні округи держави-агресора. Я маю документальне підтвердження цьому з адресами, прізвищами відповідальних осіб, кількістю місць у кожному. Сьогодні 33% місць в пунктах РФ ще не заповнені, тому вони очевидно не збираються зупинятися», – зауважила Денісова.

Натомість Філіппо Гранді попрохав надати наявні докази і матеріали, аби разом із Генеральним Секретарем ООН Антоніо Гуттерешем використати їх для тиску на уряд держави-агресора. Вони хочуть змусити Росію забезпечити доступ інституціям ООН до українських громадян та більш предметно розмовляти про їх повернення.

Нагадаємо, депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.

Крім того, Росія стверджує, що викрадені українці самі просяться на Далекий Схід.

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