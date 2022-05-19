Франція розмістить неподалік українського кордону комплекс ППО

Французька протиповітряна оборона захищатиме повітряний простір Румунії

НАТО створює в Румунії передову бойову групу, для цього, зокрема, на сході країни буде розміщений комплекс протиповітряної оборони. Про це повідомило міністерство національної оборони Румунії.

Румунське військове відомство зазначило, що створення цієї групи розпочалося у травні шляхом трансформації міжнародних елементів Сил реагування НАТО. Бойові групи будуть сформовані у Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині.

У рамках цієї групи на території Румунії, на базі навчального центру протиповітряної оборони Капу Мідія (від якого до українського міста Ізмаїл по прямій трохи більше 100 км – ред.), буде розташований французький підрозділ ППО, який обслуговуватиме комплекс середньої дальності.

Основні сили нової бойової групи будуть розміщені в центрі Румунії, у Національному об’єднаному навчальному центрі у селі Чинку. Там міжнародна структура НАТО буде виконувати місії та навчальні завдання разом із румунською армією.

Нагадаємо, у кінці квітня стало відомо, що НАТО проведе в Європі грандіозні навчання з тисячами військових і та великою кількістю техніки.

Зокрема,тільки із Великої Британії більше 8 тис. військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях по всій Східній Європі в рамках одних із найбільших подібних заходів із часів Холодної війни.

Програма навчань передбачає відбиття вторгнення Росії на одну з країн НАТО.

А у середині квітня кораблі НАТО увійшли в Балтійське море.

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