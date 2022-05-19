  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Франція розмістить неподалік українського кордону комплекс ППО

    Французи привезуть до румунської бази на березі Чорного моря систему ППО середньої дальності - Франція розмістить неподалік українського кордону комплекс ППО
    Французи привезуть до румунської бази на березі Чорного моря систему ППО середньої дальності
    фото: focuspress.ro

    Французька протиповітряна оборона захищатиме повітряний простір Румунії

    НАТО створює в Румунії передову бойову групу, для цього, зокрема, на сході країни буде розміщений комплекс протиповітряної оборони. Про це повідомило міністерство національної оборони Румунії.

    Румунське військове відомство зазначило, що створення цієї групи розпочалося у травні шляхом трансформації міжнародних елементів Сил реагування НАТО. Бойові групи будуть сформовані у Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині.

    У рамках цієї групи на території Румунії, на базі навчального центру протиповітряної оборони Капу Мідія (від якого до українського міста Ізмаїл по прямій трохи більше 100 км – ред.), буде розташований французький підрозділ ППО, який обслуговуватиме комплекс середньої дальності.

    Основні сили нової бойової групи будуть розміщені в центрі Румунії, у Національному об’єднаному навчальному центрі у селі Чинку. Там міжнародна структура НАТО буде виконувати місії та навчальні завдання разом із румунською армією.

    Нагадаємо, у кінці квітня стало відомо, що НАТО проведе в Європі грандіозні навчання з тисячами військових і та великою кількістю техніки.

    Зокрема,тільки із Великої Британії більше 8 тис. військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях по всій Східній Європі в рамках одних із найбільших подібних заходів із часів Холодної війни.

    Програма навчань передбачає відбиття вторгнення Росії на одну з країн НАТО.

    А у середині квітня кораблі НАТО увійшли в Балтійське море.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти НАТО війна Румунія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Франція розмістить неподалік українського кордону комплекс ППО