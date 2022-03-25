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    Україна і Росія просунулися в переговорному процесі – Ердоган

    Ердоган зазначив, що, що складним залишається питання Криму і Донбасу - Україна і Росія просунулися в переговорному процесі – Ердоган
    Ердоган зазначив, що, що складним залишається питання Криму і Донбасу
    фото: Українська правда

    На переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі. За його словами, сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів. Про це повідомило турецьке видання Anadolu Agency.

    За його словами, на переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови. Також є прогрес у темі демілітаризації України та гарантій безпеки.

    «Вважаю, за чотирма пунктами в переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні в якості офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає», –заявив Ердоган.

    Однак президент Туреччини додав, що складним залишається питання Криму і Донбасу. Ердоган зазначив, що Зеленський запропонував провести референдум, щоб вирішити долю цих територій.

    Нагадаємо, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю «Главкому» заявив, що Туреччина не налаштована входити у війну Росії та України, президент Ердоган намагається утримати нейтралітет і не приймати конкретної сторони.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна і Росія просунулися в переговорному процесі – Ердоган