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У Мелітополі розвідка та партизани підірвали два десятки окупантів із технікою

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Мелітополі розвідка та партизани підірвали два десятки окупантів із технікою
Успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників
фото: ГУР МО/Telegram

В епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ Patriot

На території тимчасово окупованого Мелітополя 22 березня відбулося два вибухи. Внаслідок спеціальної акції української розвідки та місцевого руху опору успішного  вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та  УАЗ Patriot.

«Втрати ворога уточнюються. Відсіч московським загарбникам триває!», – повідомили в ГУР.

Раніше повідомлялося, що партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області, щоб зупинити військові поставки росіян на лінію фронту. Зазначається, що агент руху знищив релейну шафу біля залізничної станції «Головково» в Сонячногірському районі в Підмосков'ї. Таким чином партизани ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

До слова, партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова.

Теги: партизани втрати вантажівки розвідка

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