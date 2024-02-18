Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Партизани здійснили диверсію на залізниці в російському Волгограді (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Партизани здійснили диверсію на залізниці в російському Волгограді (фото, відео)
Партизан підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді
фото: «Атеш»

Агент підпалив релейну шафу на стратегічно важливій станції окупантів

Партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

«Агент нашого руху здійснив диверсію, підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. На деякий час він зупинив перекидання військової техніки. Координати: 48.681933, 44.328312», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть партизани, цей об'єкт дуже значимий для путінського режиму з погляду логістики. Станція є важливим вузлом, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова.

«Тепер у окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!», – зазначив «Атеш».

Дату проведення диверсії партизани не оголошують із міркувань безпеки.

Нагадаємо, що партизани з'ясували, як російські окупанти, які штурмували Авдіївку, тепер мстять за це своєму командуванню.

Раніше партизани розвідали розташування балтійського флоту РФ у Санкт-Петербурзі, а також з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну.

Теги: росія партизани залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постійний представник Китаю в ООН заявив, що деякі країни мають «припинити підливати масло у вогонь» у питанні України
Китай звернувся до США через допомогу Україні
14 лютого, 18:17
Зеленський подякував бійцям ГУР за знищення у Чорному морі десантного корабля «Цезар Куніков»
Зеленський прокоментував знищення корабля «Цезар Куніков»
14 лютого, 20:46
Як пише Bloomberg, Кремль зможе напасти на країну-члена НАТО від трьох до п'яти років
Європа має три роки, щоб захистити себе від нападу Путіна – Bloomberg
14 лютого, 22:22

Соціум

Партизани здійснили диверсію на залізниці в російському Волгограді (фото, відео)
Партизани здійснили диверсію на залізниці в російському Волгограді (фото, відео)
Трамп зробив заяву щодо присудженого йому штрафу за шахрайство
Трамп зробив заяву щодо присудженого йому штрафу за шахрайство
Розміщення ядерної зброї РФ в космосі: Блінкен звернувся до Китаю та Індії
Розміщення ядерної зброї РФ в космосі: Блінкен звернувся до Китаю та Індії
Шольц заблокував кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО
Шольц заблокував кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО
Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО
Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО
У російських містах пройшли акції у пам'ять про Навального, є затримані
У російських містах пройшли акції у пам'ять про Навального, є затримані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
414K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
158K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
58K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
18K
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
14K
Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію
8783
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua