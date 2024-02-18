Партизани здійснили диверсію на залізниці в російському Волгограді (фото, відео)

Агент підпалив релейну шафу на стратегічно важливій станції окупантів

Партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

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«Агент нашого руху здійснив диверсію, підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. На деякий час він зупинив перекидання військової техніки. Координати: 48.681933, 44.328312», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть партизани, цей об'єкт дуже значимий для путінського режиму з погляду логістики. Станція є важливим вузлом, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова.

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«Тепер у окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!», – зазначив «Атеш».

Дату проведення диверсії партизани не оголошують із міркувань безпеки.

Нагадаємо, що партизани з'ясували, як російські окупанти, які штурмували Авдіївку, тепер мстять за це своєму командуванню.

Раніше партизани розвідали розташування балтійського флоту РФ у Санкт-Петербурзі, а також з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну.