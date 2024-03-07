Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області
Агент руху знищив релейну шафу біля залізничної станції в Підмосков'ї
фото: Атеш/Telegram

Підпільники ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви

Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області, щоб зупинити військові поставки росіян на лінію фронту. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Зазначається, що агент руху знищив релейну шафу біля залізничної станції «Головково» в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.

Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області фото 1
фото: Атеш

Таким чином партизани ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

«Наша мета – зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити», – додають представники руху «Атеш».

Нагадаємо, партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ.

Раніше партизанам із руху «Атеш» вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах. 

До слова, партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова.

Теги: залізниця Атеш диверсанти партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Новоросійську зафіксовано дислокацію малого ракетного корвета проєкту 22800 «Каракурт»
Партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну (фото)
8 лютого, 11:37
Підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням
Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)
12 лютого, 12:49
Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння
Партизани знайшли склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)
9 лютого, 12:12
Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)
Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)
19 лютого, 10:41
Через часті прильоти на місцях скупчення особового складу на території Криму, росіяни намагаються якнайбільше розосередити особовий склад
Партизани виявили місце розташування окупантів у Криму (фото)
20 лютого, 10:49
Також вибухи пролунали неподалік від «виборчої дільниці»
У Новій Каховці партизани підірвали офіс окупаційної партії «Єдина Росія»
27 лютого, 14:38
У Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту
Вибух на залізничному мосту РФ: розвідка повідомила деталі
4 березня, 09:17
Ретро потяг буде курсувати між станціями Гайворон – Бершадь – Гайворон та Гайворон – Хащувате – Гайворон
«Укрзалізниця» оголосила про початок туристичних ретро-турів
4 березня, 21:20
На верфі проводиться ремонт суден і виготовлення деталей для флоту РФ
Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту
Сьогодні, 02:20

Соціум

Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку дронів та повітряні тривоги
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку дронів та повітряні тривоги
Вбивство українки в Голівуді. Суд визнав винною зброярку фільму
Вбивство українки в Голівуді. Суд визнав винною зброярку фільму
На світ чекає рекордна спека у 2024 році? Дослідники розкрили головний фактор
На світ чекає рекордна спека у 2024 році? Дослідники розкрили головний фактор
Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту
Партизани виявили місце, де росіяни ремонтують судна Чорноморського флоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
50K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
48K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
42K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
20K
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
18K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua