Підпільники ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви

Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області, щоб зупинити військові поставки росіян на лінію фронту. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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Зазначається, що агент руху знищив релейну шафу біля залізничної станції «Головково» в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.

фото: Атеш

Таким чином партизани ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

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«Наша мета – зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити», – додають представники руху «Атеш».

Агент #АТЕШ успешно осуществил диверсию, уничтожив релейный шкаф, возле Ж/Д станции «Головково», Солнечногорского района, Московской области.



Этим действием мы усложнили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которая используется в военных целях. pic.twitter.com/NSXRmLBIMF — АТЕШ (@AteshOrg) March 7, 2024

Нагадаємо, партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ.

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Раніше партизанам із руху «Атеш» вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах.

До слова, партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова.