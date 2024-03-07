Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області
Підпільники ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області, щоб зупинити військові поставки росіян на лінію фронту. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
Зазначається, що агент руху знищив релейну шафу біля залізничної станції «Головково» в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.
Таким чином партизани ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.
«Наша мета – зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити», – додають представники руху «Атеш».
Агент #АТЕШ успешно осуществил диверсию, уничтожив релейный шкаф, возле Ж/Д станции «Головково», Солнечногорского района, Московской области.— АТЕШ (@AteshOrg) March 7, 2024
Этим действием мы усложнили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которая используется в военных целях. pic.twitter.com/NSXRmLBIMF
Нагадаємо, партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ.
Раніше партизанам із руху «Атеш» вдалось відстежити маршрут перекидання десятків російських танків на кримських трасах.
До слова, партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова.
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