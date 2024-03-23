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У Києві пролунав вибух, за ним кілька пострілів – тривогу в місті не оголошували

Ірина Луцак
glavcom.ua
У Києві пролунав вибух, за ним кілька пострілів – тривогу в місті не оголошували
Російські війська запустили ударні безпілотники зі східного напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Кременчуці, Херсоні та Харкові також лунають вибухи. В районі Кривого Рогу ворожий БпЛА

Станом на 00:01, 23 березня у Києві пролунав вибух, за ним кілька пострілів. Водночас тривогу в місті не оголошували.

У Кременчуці, Херсоні та Харкові також лунають вибухи. Про це повідомляє Суспільне. 

Повітряні сили ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння

«Увага! Кривий Ріг - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – також йдеться у повідомленні Повітряних сил станом на 00:17

Як повідомлялося раніше, російські війська запустили ударні безпілотники зі східного напрямку, фіксується їх рух у напрямку Полтавщини. Станом на 23:12 групи БпЛА летіли через Сумщину, Полтавщину, прямують південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.

Читайте також: Масований російський удар по Україні та теракт у Москві. Головне за 22 березня
Теги: вибух тривога

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