Росіяни атакували дронами Черкаську область: наслідки

Унаслідок атаки є влучання

Російські загарбники у ніч проти 28 червня атакували Черкащину безпілотниками. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Уночі Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника», – зазначив Табурець.

Також начальник ОВА зазначив, що внаслідок атаки є влучання. «Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі. Рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. На щастя, без потерпілих», – сказав Табурець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Черкаська влада закликала громадян не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня пролунали сирени повітряної тривоги в низці південних та центральних областей України. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливість атаки ракет і дронів.

Загроза застосування безпілотників Shahed фіксувалася в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Крім того, ракетна небезпека спостерігається в таких регіонах: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Черкаська області.

Триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.