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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи (відео)
Слід в небі від російського ППО
фото скріншот відео

Після вибухів у місті включилася сирена

Сьогодні, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі прозвучали вибухи, окупаційна влада повідомляє про роботу ППО. Про серію вибухів повідомив самопроголошений «голова» Мелітополя Володимир Рогов.

Вибухи в місті підтверджує і український мер міста Іван Федоров. При цьому він зазначає, що вибухи в місті, а також сусідніх Токмаку і Михайлівці, звучали всю ніч.

У телеграм-каналах поширилися фото і відео, на якому видно дим від роботи ППО і падіння уламків. «А ось і залишки дірявого Певео падають. Орієнтовно десь в центрі», – йдеться в одному із повідомлень.

Також повідомлялося, що після вибухів включилася сирена.

В українських пабліках повідомляють про приліт далекобійних ракет Storm Shadow по базах РФ. Пізніше російські телеграм-канали повідомили, що «ППО РФ збила всі ракети, якими українські війська вранці атакували Мелітополь». Водночас офіційної інформації поки не було.

Раніше повідомлялося, у ніч на 28 червня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів. 

Триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

 

Теги: окупанти влада Іван Федоров Мелітополь відео вибух

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