Атака «Шахедів» і балістики: Повітряні сили попередили про загрозу для низки областей

РФ тероризує східні та південні області ударними дронами

У ніч на 30 червня російські загарбники атакували південь і схід України безпілотниками «Шахед». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначаєтьсяя, окупанти атакують ударними дронами Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Повітряні сили закликали мешканців цих регіонів перебувати в укриттях до відбою тривоги.

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«Залишайтесь в укритті! Працює ППО!», – ідеться в повідомленні.

Оновлено о 2:11

«Запоріжжя, залишайтеся в укритті! Обстріл балістики!», – попередили ЗСУ.

Оновлено о 2:27

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Військові повідомили про відбій загрози застосування ударних дронів на Херсонщині та Миколаївщині.

Мапа тривог о 2:45 має такий вигляд:

Нагадаємо, завершилася 491-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Учора противник застосував шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 23 авіаційні удари, здійснив приблизно 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.