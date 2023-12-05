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На Хмельниччині працювали сили ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині працювали сили ППО
фото з відкритих джерел

Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури внаслідок роботи ППО немає

У ніч проти 5 грудня у Хмельницій облатс іпролунали вибухи. Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в області.

«Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!», – зазначив Тюрін.

Пізніше Тюрін уточнив, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури внаслідок роботи ППО немає.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 грудня під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунала серія вибухів

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що перша група на північній частині регіону рухалася курсом на захід.

Російські загарбники сьогодні надвечір, 4 грудня, запустили дрони-камікадзе «Шахеди» по Україні.

Теги: вибух Хмельниччина системи ППО

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