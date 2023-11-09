Приліт по базі ворога в Скадовську: з’явилися фото

Вже відомо про 15 поранених та п’ять загиблих рашистів внаслідок атаки

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині влучання відбулося не в базу «Лотос», а трохи далі – на розі Гагаріна та Портової. Там знаходиться будівля колишнього колгоспу «Радянська Україна». Таке уточнення зробив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять «хороших русских», що ніколи не поврнуться додому», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після того, як в Скадовську прогриміли вибухи повідомлялося про вибухи в і окупованому Севастополі. Проте наразі інформації про це немає.

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До слова, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.