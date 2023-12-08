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Армія РФ перегруповує сили. Розвідка Естонії оцінила можливості окупантів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Армія РФ перегруповує сили. Розвідка Естонії оцінила можливості окупантів
фото з відкритих джерел

Попри відсутність значних змін на лінії фронту інтенсивність бойових дій Росії проти України за тиждень зросла на чверть.

Розвідувальний центр Естонських Збройних Сил прогнозує, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, про що свідчить перегрупування загарбників. Про це заявив очільник відомства Антс Ківісельг на брифінгу, передає ERR.

Ківісельг відзначив, що попри відсутність значних змін на лінії фронту інтенсивність бойових дій Росії проти України за тиждень зросла на чверть.

Головним напрямом російського наступу є Авдіївка: вони перейшли від прямих атак до ведення вогневих ударів з великої відстані, що суттєво ускладнює перегрупування українських військ та створення оборонних позицій, пояснив він.

«Росія також тисне на лініях під Бахмутом та Мар'їнкою. Вони досягли невеликого прогресу на північній стороні Бахмута та південній стороні Мар'їнки», – додав Ківісельг.

Він вказав, що Росія розпочала перегрупування збройних сил. Це може означати ще більш інтенсивні наступальні дії в Україні у найближчі тижні. При цьому втрати РФ за тиждень становлять близько 10 тисяч пораненими або вбитими.

Водночас представник естонської розвідки наголосив, що Україні вдається тримати оборону та утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

«Це своєю чергою змусило Росію розгорнути додаткові війська на цьому напрямку. У процесі цього брак узгодженості та згуртованості російських сил призвів до низки втрат на нових ділянках бойових дій», – пояснив Ківісельг.

Нагадаємо, триває 653-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія окупанти Авдіївка інфраструктура населення втрати ворог росіяни

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