Зеленський пояснив, чому Росія не може використовувати Чорне море як плацдарм

За словами Зеленського, український флот морських дронів заважає Росії використовувати Чорне море як плацдарм

Росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський зазначив, що Україна змогла показати, як співпраця між народами Чорноморського регіону здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. Зокрема, йдеться і про захист західної частини Чорного моря. Це дозволило Україні відкрити морські експортні коридори, попри російську блокаду.

«Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі», – сказав президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський нагадав, що Україні першою у світі створила флот морських дронів, щоб протистояти Росії у Чорному морі.

«Хочу відзначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу», – підкреслив глава держави.

Президент України закликав посилювати співпрацю у Чорноморському регіоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, до складу Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) належить 13 країн – Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія, РФ, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Варто зазначити, що українські війська атакують російські кораблі у Чорному морі. Зокрема, захисники неодноразово атакували Чорноморський флот РФ у бухтах Севастополя. Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не може дозволити собі слабкість погодитися на замороження конфлікту з Росією, оскільки це означатиме, що у майбутньому доведеться воювати нинішнім дітям.

До слова, Російські загарбники розмістили понад 800 ракет у тимчасово окупованому Криму. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.