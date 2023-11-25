Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми

Через ворожі удари надійність енергоживлення в регіоні знижена

Магістральні повітряні лінії електропередачі «Укренерго» та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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«Наші ремонтні бригади разом з колегами вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для ліквідації наслідків атаки потрібен час, ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше.

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«Укренерго» закликає споживачів не перевантажувати мережі, споживати електроенергію ощадливо.

ДТЕК Київські електромережі інформує, що через ворожу атаку у столиці без світла 121 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору та 12 установ.

Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.

Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.

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Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.