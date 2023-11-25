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Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
Ремонтні бригади проводять аварійно-відновлювальні роботи
фото з відкритих джерел

Через ворожі удари надійність енергоживлення в регіоні знижена

Магістральні повітряні лінії електропередачі «Укренерго» та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Наші ремонтні бригади разом з колегами вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. В період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для ліквідації наслідків атаки потрібен час, ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше.

«Укренерго» закликає споживачів не перевантажувати мережі, споживати електроенергію ощадливо.

ДТЕК Київські електромережі інформує, що через ворожу атаку у столиці без світла 121 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору та 12 установ.

Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.

Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

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Теги: Київ Київщина електроенергія безпілотник окупанти аварія

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