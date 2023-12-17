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У Миколаєві учасників акції «Гроші на ЗСУ» не пустили до укриття: поліція відреагувала

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Миколаєві учасників акції «Гроші на ЗСУ» не пустили до укриття: поліція відреагувала
Акція «Гроші на ЗСУ» в Миколаєві 16 грудня
фото: Новини-N

Вхід в укриття під час тривоги був закритим

У Миколаєві учасники акції «Гроші на ЗСУ» не змогли потрапити до укриття міської ради під час повітряної тривоги. Поліція розпочала розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці.

Миколаївське видання «Новини-N» оприлюднило відео з місця події, на якому видно, як люди з табличками «Гроші на ЗСУ» та з прапорами України ходять під будівлею міської ради. Учасники акції розповідають, що після оголошення повітряної тривоги вирішили пройти до укриття, однак вхід туди був закритим. 

Після закінчення тривоги двері міськради відчинили та сказали, що вже оголосили відбій тривоги, але не пояснили, чому людей не пустили до укриття раніше.

«На будівлі міськради є таблички, що всередині є укриття, проте вона виявилася закритою. Спроби достукатися до охоронців, які були всередині, виявилися марними. Протестувальники намагалися пройти до приміщення з різних під'їздів, однак усередину так і не потрапили. Коли ж охоронець відчинив двері, він тільки сказав, що тривогу вже відбили і знову зачинив двері. Якось прокоментувати те, що він не відчинив двері раніше, під час тривоги, він відмовився», – пише видання.

За фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги у Миколаєві поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох дітей не пустили до сховища у столичній школі під час оголошення тривоги, оскільки вони хотіли взяти з собою собаку. Директорка навчального закладу пояснила дану ситуацію тим, що в правилах не дозволено пускати тварин в укриття. Згідно з Порядком заповнення та перебування в спорудах фонду споруд цивільного захисту, у бомбосховища не можна приводити тварин.

Як повідомлялося, на ситуацію у столичній школі відреагувала поліція. Розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Згодом стало відомо, що охоронця, який не пустив дітей до укриття школи №40 у Святошинському районі Києва, було звільнено.

Теги: Миколаїв бомбосховища укриття розслідування поліція

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