У Миколаєві учасників акції «Гроші на ЗСУ» не пустили до укриття: поліція відреагувала

Вхід в укриття під час тривоги був закритим

У Миколаєві учасники акції «Гроші на ЗСУ» не змогли потрапити до укриття міської ради під час повітряної тривоги. Поліція розпочала розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці.

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Миколаївське видання «Новини-N» оприлюднило відео з місця події, на якому видно, як люди з табличками «Гроші на ЗСУ» та з прапорами України ходять під будівлею міської ради. Учасники акції розповідають, що після оголошення повітряної тривоги вирішили пройти до укриття, однак вхід туди був закритим.

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Після закінчення тривоги двері міськради відчинили та сказали, що вже оголосили відбій тривоги, але не пояснили, чому людей не пустили до укриття раніше.

«На будівлі міськради є таблички, що всередині є укриття, проте вона виявилася закритою. Спроби достукатися до охоронців, які були всередині, виявилися марними. Протестувальники намагалися пройти до приміщення з різних під'їздів, однак усередину так і не потрапили. Коли ж охоронець відчинив двері, він тільки сказав, що тривогу вже відбили і знову зачинив двері. Якось прокоментувати те, що він не відчинив двері раніше, під час тривоги, він відмовився», – пише видання.

За фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги у Миколаєві поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох дітей не пустили до сховища у столичній школі під час оголошення тривоги, оскільки вони хотіли взяти з собою собаку. Директорка навчального закладу пояснила дану ситуацію тим, що в правилах не дозволено пускати тварин в укриття. Згідно з Порядком заповнення та перебування в спорудах фонду споруд цивільного захисту, у бомбосховища не можна приводити тварин.

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Як повідомлялося, на ситуацію у столичній школі відреагувала поліція. Розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Згодом стало відомо, що охоронця, який не пустив дітей до укриття школи №40 у Святошинському районі Києва, було звільнено.