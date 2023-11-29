У Херсоні прогримів потужний вибух

Російські окупанти атакують Херсон з лівобережжя

Увечері 29 листопада в Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

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«Російські війська атакують Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Вибухи чути у прибережних районах міста», – написав Мрочко.

Тривогу в місті було оголошено о 22:06. Карта тривог має такий вигляд:

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Мешканцям областей, де триває тривога, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, триває 644-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.