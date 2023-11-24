У Департаменті захисту довкілля КМДА проходять обшуки

У КМДА поінформували, що не погоджуючись із результатами перевірки

Підставою для проведення обшуків стала ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту Північним офісом Держаудитслужби

Сьогодні, 24 листопада, у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА правоохоронці проводять обшуки на підставі висновків Держаудитслужби. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні, 24 листопада, співробітники Головного управління Національної поліції у місті Києві проводять обшуки у службових приміщеннях Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою для проведення обшуків стала ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту Північним офісом Держаудитслужби за період із 2020 до 2022 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У КМДА поінформували, що не погоджуючись із результатами перевірки, Департамент звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду із проханням визнати вимоги Держаудитслужби протиправними.

Ухвалою суду від 23 жовтня відкрито провадження у справі щодо оскарження.

Нагадаємо, у травні ДБР проводило обшук у будівлі Київради.