У Махачкалі дрони атакували порт: поруч базується Каспійська флотилія

Морський порт щороку переробляє мільйони тонн вантажів для Ірану, Казахстану й Туркменістану

У Махачкалі, столиці російського Дагестану, вночі 10 вересня пролунала серія вибухів. Місцеві повідомляють про атаку безпілотників у районі морського порту та публікують відео прильотів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Перші повідомлення про вибухи в Махачкалі з'явилися вночі. Моніторингові ресурси повідомили про атаку безпілотників, після чого почали поширюватися відеозаписи з місця подій. Місцеві жителі стверджують, що удари припали на район порту.

На оприлюднених кадрах видно спалахи та вибухи. На цей момент немає незалежного підтвердження, який саме об'єкт став ціллю та яких пошкоджень зазнала інфраструктура. Так само не підтверджено, що удар припав безпосередньо по нафтовому терміналу. Російські офіційні структури на момент публікації не повідомили деталей щодо наслідків атаки. Інформація може уточнюватися.

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Чим важливий порт Махачкали

Махачкала розташована приблизно за 1,4 тис. км від України. Морський торговельний порт розташований на західному узбережжі Каспійського моря. Його акваторія складається із Суховантажної та Нафтової гаваней. Цю інформацію підтверджує офіційна адміністрація морського порту.

Сам порт називають єдиним незамерзаючим і глибоководним портом Росії на Каспії. Він працює весь рік і є частиною транспортного сполучення РФ із країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном, Казахстаном і Туркменістаном. Через Махачкалу також проходять вантажі в межах міжнародного транспортного коридору «Північ – Південь».

Окреме значення має нафтова інфраструктура. У порту діє Нафтова гавань, а російське Міністерство транспорту раніше повідомляло про п'ять спеціалізованих причалів для танкерів. Тоді ж заявлялося, що річна потужність порту з перевалки нафти становила 7,9 млн тонн.

Порт і зараз активно нарощує перевалку наливних вантажів. За січень–серпень 2026 року загальний обсяг вантажів через Махачкалинський морський торговельний порт перевищив 2,9 млн тонн. Російське підприємство повідомило про зростання перевалки на 42,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, а наливні вантажі стали одним із головних чинників цього приросту.

Поруч – військова база Каспійської флотилії

Значення Махачкали не обмежується цивільною торгівлею. У Суховантажній гавані міста історично базувалися підрозділи Каспійської флотилії РФ. За даними Центру військово-політичних досліджень МДІМВ, у Махачкалі розміщувалося з'єднання надводних кораблів, до складу якого входили ракетні кораблі та катери, а також десантні катери й судна забезпечення.

Окремо російська система морської навігації вказує на наявність у Махачкалі оперативного чергового пункту базування Каспійської флотилії.

Ще один важливий об'єкт розташований у сусідньому Каспійську – там базуються сили Каспійської флотилії. Саме кораблі цього з'єднання Росія використовувала для завдання ракетних ударів по Україні під час повномасштабної війни.

У складі Каспійської флотилії є носії крилатих ракет. Українська сторона також повідомляла про ураження російських кораблів флотилії в Каспійському морі у 2024 році.

Махачкала вже була пов'язана з війною проти України

Столиця російського Дагестану фігурує і в логістиці російської війни проти України. За даними державного порталу «Війна та санкції», російські судна перевозили через Каспійське море іранські ударні безпілотники. Одним із пунктів їхнього прибуття була саме Махачкала.

У базі української розвідки зазначається, що з Ірану безпілотники доставляли морем до Махачкали, після чого їх перевозили далі наземним та повітряним транспортом до районів запуску біля українського кордону.

Цей маршрут важливий для розуміння ролі Дагестану у російській воєнній логістиці: Каспійське море використовується для сполучення Росії з Іраном, а Махачкала є одним із ключових портових вузлів на цьому напрямку.

Україна вже атакувала паливну інфраструктуру Махачкали

У жовтні 2025 року українські безпілотники вже атакували нафтову інфраструктуру Махачкали. Тоді йшлося про нафтопереробний завод «Дагнотех».

Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження установки переробки нафти на Махачкалинському нафтопереробному заводі. За даними українських військових, підприємство мало потужність до 1 млн тонн нафти на рік і було важливим для забезпечення пальним морської бази Каспійської флотилії та заправки військових кораблів РФ.

Нагадаємо, за даними командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді («Мадяр»), безпілотники та безекіпажні катери завдали комплексного удару по військово-морській базі в Новоросійську – під атакою опинилися ракетоносії, бойова авіація та засоби радіолокації Росії.