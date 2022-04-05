До шкіл та дитсадків Італії пішли понад 10 тис. українських дітей-біженців

Італійські міста готують програму підтримку для українських дітей

Понад 10 тис. українських дітей, які стали біженцями через російське вторгнення,були зараховані до шкіл і дитсадків в Італії. Про це повідомляє міністерство освіти Італії, пише ANSA.

Зазначається, що 4876 дітей з України було прийнято до початкових шкіл, 2467 - до середніх та 791 - до старших класів.

Крім того, 1930 маленьких українців пішли в Італії до дитячих садочків.

Як повідомлялося, в Італії очільники великих міст почали готувати програму підтримки для українських дітей-біженців.

Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Анною Корнахаузер-Дудою, прямуючи з візитом до Італії та Ватикану, забрали із собою до Рима у президентському літаку українських онкохворих дітей. Малюки продовжать лікування у педіатричній клініці у Римі.

Японія виділить $100 млн для допомоги українським біженцям.

Проте, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.