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    До шкіл та дитсадків Італії пішли понад 10 тис. українських дітей-біженців

    Італійські навчальні заклади гостинно приймають українських дітей - До шкіл та дитсадків Італії пішли понад 10 тис. українських дітей-біженців
    Італійські навчальні заклади гостинно приймають українських дітей
    фото: ANSA

    Італійські міста готують програму підтримку для українських дітей

    Понад 10 тис. українських дітей, які стали біженцями через російське вторгнення,були зараховані до шкіл і дитсадків в Італії. Про це повідомляє міністерство освіти Італії, пише ANSA.

    Зазначається, що 4876 дітей з України було прийнято до початкових шкіл, 2467 - до середніх та 791 - до старших класів.

    Крім того, 1930 маленьких українців пішли в Італії до дитячих садочків.

    Як повідомлялося, в Італії очільники великих міст почали готувати програму підтримки для українських дітей-біженців.

    Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Анною Корнахаузер-Дудою, прямуючи з візитом до Італії та Ватикану, забрали із собою до Рима у президентському літаку українських онкохворих дітей. Малюки продовжать лікування у педіатричній клініці у Римі.

    Японія виділить $100 млн для допомоги українським біженцям.

    Проте, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

    До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

    Теги: росія окупанти діти війна Італія Україна окупація #stoprussia
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    До шкіл та дитсадків Італії пішли понад 10 тис. українських дітей-біженців