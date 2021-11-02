У МОЗ показали зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)

МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких

Більшість пацієнтів шпиталю не були вакцинованими проти COVID-19

Мобільний шпиталь ДСНС, який розгорнули на Херсонщині, приймає на лікування хворих COVID-19 із 30 жовтня, повідомляє МОЗ.



Медики розповіли, що наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневу підтримку отримують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими проти COVID-19.

«Розгортання мобільного шпиталю – приклад того, що медична система має межу, коли лікарні вже не спроможні приймати всіх хворих, яким потрібна стаціонарна допомога»,— попередили у міністерстві.

Лікарі додали, що це вимушений крок, який потрібен, щоб врятувати життя та здоров’я наших громадян.

Саме тому МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких від COVID-19.



Нагадаємо, минулої доби у столиці різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу. 1 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1738 осіб. Це на 1243 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 31 жовтня було зафіксовано 495 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 261 тис. осіб.

Також повідомлялося що нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих.