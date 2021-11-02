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    Нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих

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    Проєкт постанови № 6154 передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від Covid-19 або з дійсним ПЛР-тестом - Нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих
    Проєкт постанови № 6154 передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від Covid-19 або з дійсним ПЛР-тестом
    фото: apostrophe

    Депутати змінила правила для відвідувачів парламенту

    Верховна Рада схвалила проєкт постанови № 6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), яка передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від Covid-19 або з дійсним ПЛР-тестом. Відповідне рішення сьогодні підтримали 279 депутатів.

    2323.

    Таким чином пропонується допускати до парламенту людей лише за наявності:

    • документа про вакцинацію від Covid-19 однією чи кількома дозами дозволених ВООЗ вакцин;
    • іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
    • негативного результату ПЛР або експрес-тесту на антиген, зробленого не більш як за 72 і 48 годин до пред’явлення відповідно;
    • довідки про одужання від Covid-19 (діє шість місяців з часу одужання).

    До слова, деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу.

    Також у Раді хочуть облаштувати пункт вакцинації від Covid-19.

    Раніше спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.

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    Теги: Верховна Рада депутат щеплення вакцинація коронавірус
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    Нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих