Нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих
Депутати змінила правила для відвідувачів парламенту
Верховна Рада схвалила проєкт постанови № 6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), яка передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від Covid-19 або з дійсним ПЛР-тестом. Відповідне рішення сьогодні підтримали 279 депутатів.
Таким чином пропонується допускати до парламенту людей лише за наявності:
- документа про вакцинацію від Covid-19 однією чи кількома дозами дозволених ВООЗ вакцин;
- іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
- негативного результату ПЛР або експрес-тесту на антиген, зробленого не більш як за 72 і 48 годин до пред’явлення відповідно;
- довідки про одужання від Covid-19 (діє шість місяців з часу одужання).
До слова, деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу.
Також у Раді хочуть облаштувати пункт вакцинації від Covid-19.
Раніше спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.
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