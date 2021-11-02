Нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих

Проєкт постанови № 6154 передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від Covid-19 або з дійсним ПЛР-тестом

Депутати змінила правила для відвідувачів парламенту

Верховна Рада схвалила проєкт постанови № 6154 «Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), яка передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від Covid-19 або з дійсним ПЛР-тестом. Відповідне рішення сьогодні підтримали 279 депутатів.

Таким чином пропонується допускати до парламенту людей лише за наявності:

документа про вакцинацію від Covid-19 однією чи кількома дозами дозволених ВООЗ вакцин;

іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;

негативного результату ПЛР або експрес-тесту на антиген, зробленого не більш як за 72 і 48 годин до пред’явлення відповідно;

довідки про одужання від Covid-19 (діє шість місяців з часу одужання).

До слова, деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу.

Також у Раді хочуть облаштувати пункт вакцинації від Covid-19.

Раніше спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.