Українські науковці шокували даними про зміну атмосфери через ракетний терор: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Вчені попереджають, що зміна складу повітря має накопичувальний ефект
фото з відкритих джерел

Науковці Національної академії наук України провели комплексне дослідження, щоб зрозуміти масштаб екологічних наслідків війни
 
 
 

Науковці Національної академії наук України зробили комплексне дослідження, яке підтвердило кардинальну зміну складу атмосферного повітря через ракетні удари, пожежі на промислових об'єктах та руйнування інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Національної академії наук України.

Науковці пишуть, що тривалі бойові дії, масовані ракетні атаки та руйнування великих промислових об’єктів радикально змінили хімічний склад повітря над Україною.

Згідно зі звітом науковців НАН України, кожен ракетний удар – це не лише руйнування будівель, а й миттєвий викид в атмосферу продуктів згоряння ракетного палива, залишків вибухівки та дрібнодисперсного пилу.

Основними забруднювачами стали:

  • Оксиди азоту та сірки: призводять до кислотних дощів;
  • Частинки PM2.5: здатні проникати глибоко в легені та кров;
  • Важкі метали: потрапляють у повітря під час детонації боєприпасів.

Дослідження науковців також фіксує аномальні концентрації сажі, бензопірену та небезпечного будівельного пилу, що створює довгострокові екологічні загрози. 

«У великих і промислових центрах приземні концентрації твердих часток, діоксиду азоту (NO₂) та моноксиду вуглецю (CO) переважно зменшувалися, тоді як поблизу лінії фронту – навпаки зростали. Водночас концентрації діоксиду сірки (SO₂) демонстрували тенденцію до підвищення, що відображає перехід на більш «брудні» види палива та зміну структури енергоспоживання в умовах війни», – пишуть науковці.

Вчені попереджають, що зміна складу повітря має накопичувальний ефект. Забруднювачі з атмосфери осідають на ґрунт і потрапляють у підземні води, що вплине на здоров'я українців протягом десятиліть.

«Ми фіксуємо аномальні концентрації речовин, яких раніше в таких обсягах у нашому небі не було. Це виклик не лише для екології, а й для системи охорони здоров’я», – зазначають дослідники.

фото: НАН України

Водночас науковці наголошують, що не всі зміни в атмосфері безпосередньо пов’язані з війною. Наприклад, зафіксоване супутниками зменшення вмісту формальдегіду на півночі України на 10-12% пояснюється передусім сприятливими метеорологічними умовами, які сприяли самоочищенню атмосфери.

Наразі науковці продовжують моніторинг за допомогою супутникових даних та наземних станцій, щоб розробити стратегію післявоєнного відновлення довкілля.

«Главком» писав, що на узбережжі Одещини зафіксовано масштабний екоцид. У Національному природному парку «Тузлівські лимани» зафіксували чергову хвилю викидів дрейфуючої олії та масову загибель морських мешканців. Кількість загиблих птахів у північно-західній частині Чорного моря вже перевищила 5 тис. особин. Екологи зазначають, що забруднення охопило десятки гектарів заповідної території. 

Читайте також:

Українські науковці шокували даними про зміну атмосфери через ракетний терор: подробиці
