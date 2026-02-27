Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Не «таблетки від поганого настрою»: що важливо знати українцям про антидепресанти

Вікторія Яснопольська
glavcom.ua
Вікторія Яснопольська
google social img telegram social img facebook social img
Не «таблетки від поганого настрою»: що важливо знати українцям про антидепресанти
Антидепресанти, наголошує лікарка, не є універсальним рішенням і не замінюють ані психотерапію, ані підтримку близьких
фото: depositphotos.com

Антидепресанти не лікують «поганий настрій» і не є універсальною відповіддю на втому від війни. Вони допомагають тоді, коли порушується здатність психіки нормально функціонувати

Антидепресанти в українському публічному просторі часто стають об’єктом спрощень і крайнощів. Для одних це – майже «швидка допомога» від тривоги й емоційної втоми, для інших – небезпечна «хімія», до якої не варто торкатися без крайньої потреби. Фахівці наголошують: обидва підходи не лише неточні, а й потенційно шкідливі, особливо для людей, які насправді потребують професійної допомоги.

Четвертий рік повномасштабної війни став для багатьох українців життям у режимі хронічного стресу. Повітряні тривоги, обстріли, втрати близьких, вимушені переїзди, фінансова нестабільність і постійна невизначеність майбутнього поступово виснажують психіку навіть тих, хто раніше вважав себе стійким. За словами лікарів, у таких умовах психічне здоров’я стає не менш уразливим, ніж фізичне, але звертаються по допомогу все ще із запізненням.

У цій реальності слова «депресія» та «антидепресанти» дедалі частіше з’являються в повсякденних розмовах – разом із ними зростає і кількість міфів, страхів та небезпечних рішень, зокрема самолікування або самостійного припинення терапії. Про те, коли медикаментозна підтримка може бути виправданою, а коли – ні, і чому антидепресанти не можна зводити до «таблеток від поганого настрою», «Главкому» розповіла лікар-психіатр Надія Дутчак.

Емоційне виснаження і депресія – не одне й те саме

Як пояснила психіатриня, поганий настрій, тривога, апатія або відчуття виснаження є цілком природною реакцією на тривалі стресові обставини. У таких станах людина, навіть почуваючись пригнічено, зазвичай зберігає здатність отримувати задоволення від окремих подій, підтримувати соціальні контакти та поступово відновлюватися за умови відпочинку й підтримки.

Натомість клінічна депресія – це медичний стан, який не завжди має очевидний зовнішній тригер. За словами лікарки, вона може тривати місяцями, не «відпускати» навіть у відносно стабільних умовах і суттєво впливати на всі сфери життя – від професійної діяльності до базових фізіологічних процесів.

«Ключова різниця між поганим настроєм і депресією – не в силі переживань, а в тому, наскільки вони руйнують життя людини. Якщо порушується сон, апетит, здатність працювати й зникає відчуття сенсу – це вже не просто емоційна реакція, а підстава для медичної оцінки», – пояснила фахівчиня.

Депресія і тривожні розлади: поширене поєднання

Психіатриня звернула увагу, що в умовах війни депресивні стани часто поєднуються з тривожними розладами. Постійне очікування небезпеки, гіперзбудження, проблеми зі сном і концентрацією можуть маскувати депресію або, навпаки, створювати враження, що людина «просто нервує».

За словами лікарки, саме тому самостійно відрізнити один стан від іншого складно, а універсальні поради з соцмереж не можуть замінити професійну оцінку.

Що насправді роблять антидепресанти

За словами медикині, антидепресанти не «піднімають настрій» штучно й не змінюють характер або особистість людини. Їхнє завдання – стабілізувати порушену нейрохімічну регуляцію, яка відповідає за настрій, рівень тривоги, сон, концентрацію та здатність психіки адаптуватися до навантажень.

Лікарка пояснила, що саме хронічно змінений біохімічний фон часто заважає людині скористатися іншими формами допомоги – зокрема психотерапією. У таких випадках медикаментозна підтримка може створити базу для подальшої роботи над відновленням.

Чому не варто чекати миттєвого результату

Як розповіла Надія Дутчак, ще одна поширена помилка – очікування швидкого ефекту від антидепресантів. На відміну від знеболювальних чи заспокійливих засобів, ці препарати працюють поступово, і клінічний ефект зазвичай формується протягом кількох тижнів.

«Антидепресанти не діють як знеболювальні. Мозку потрібен час, щоб перебудувати нейронні зв’язки, і це нормальний фізіологічний процес», – зазначила лікарка.

Ризики самолікування і самовільної відміни

Окрему небезпеку, за словами лікаря, становить самолікування – як самостійний початок прийому антидепресантів, так і їх різке скасування без консультації з фахівцем. Неправильний підбір препарату або дози може не лише не дати результату, а й погіршити стан.

Психіатриня підкреслила, що навіть негативний досвід лікування в минулому не означає, що медикаментозна терапія «не працює взагалі» – часто проблема полягає у неправильній схемі або відсутності супроводу.

Позиція фахівців: не панацея і не ворог

Антидепресанти, наголошує лікарка, не є універсальним рішенням і не замінюють ані психотерапію, ані підтримку близьких. Це один з інструментів сучасної медицини, який застосовується за чіткими показаннями та під контролем спеціаліста.

У клінічній практиці, зазначила психіатриня, найкращі результати часто дає поєднання медикаментозного лікування з психотерапією, а інколи достатньо лише психотерапевтичної роботи без препаратів. Вибір тактики завжди індивідуальний і залежить від стану конкретної людини.

Замість висновку

Отже, антидепресанти не лікують «поганий настрій» і не є універсальною відповіддю на втому від війни. Вони допомагають тоді, коли порушується здатність психіки нормально функціонувати. 

Чим точніше, спокійніше й відповідальніше мас-медіа говоритимуть про це, тим більше людей зможуть вчасно звернутися по допомогу – без страху, міфів і стигми, наголосила лікарка.

Нагадаємо, британські лікарі з Національної служби здоров’я (NHS) заявили, що надмірне використання чат-ботів, зокрема ChatGPT, може сприяти розвитку або загостренню психічних розладів, зокрема психозу.

Читайте також:

Теги: здоров'я лікар поради депресія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пульмонолог Христина Вольницька: «У солодкому і смачному димі міститься багато отруйних речовин»
Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають
17 лютого, 16:40
Генетика може відігравати значно більшу роль у тривалості життя людини, ніж вважалося раніше
Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
30 сiчня, 02:54
Дружина поета Рибчинського пані Олександра потрапила до лікарні
Львівські лікарі врятували дружину народного артиста Юрія Рибчинського (фото)
16 лютого, 15:07
Хірург Павло Денищук оцінив пластичні операції в Україні
Скільки коштують пластичні операції в Україні? Хірург назвав ціни
21 лютого, 20:09
Артем Кісельов – був військовослужбовцем 503-го окремого батальйону морської піхоти, виконував бойові завдання на Донеччині
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
10 лютого, 14:52
Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» безпосередньо у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря
Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні
12 лютого, 13:18
Донька 105-річної довгожительки розповіла про свою матір
Стали відомі секрети життя 105-річної представниці стародавнього плем'я індіанців
25 лютого, 03:00
Вчені вважають, що люди з «генетичним щитом» споживають набагато менше тютюну або взагалі не відчувають тяги до паління
Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин
Вчора, 08:48
Активність Сонця з 27 по 28 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 лютого: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 07:48

Здоров'я

Не «таблетки від поганого настрою»: що важливо знати українцям про антидепресанти
Не «таблетки від поганого настрою»: що важливо знати українцям про антидепресанти
Прогноз магнітних бур на 27-28 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 лютого: якою буде сонячна активність
Українські науковці шокували даними про зміну атмосфери через ракетний терор: подробиці
Українські науковці шокували даними про зміну атмосфери через ракетний терор: подробиці
У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
Прогноз магнітних бур на 23-24 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-24 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua