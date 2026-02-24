Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
У пацієнтів зафіксовано симптоми гострої кишкової інфекції – нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею
фото з відкритих джерел

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються

У Львові 22-23 лютого зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед яких 11 дітей. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише «Главком».

У пацієнтів зафіксовано симптоми гострої кишкової інфекції – нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею. Стан хворих медики оцінюють як середньої важкості.

За попередніми даними, всі постраждалі в період 18-21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів Львова. На об’єкті працюють фахівці Держпродспоживслужби.

Епідеміологи проводять розслідування: опитують госпіталізованих, з’ясовують перелік спожитих продуктів, відбирають зразки їжі, води та змивів для лабораторного дослідження, а також обстежують працівників закладу.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються. Медики закликають мешканців уважно стежити за самопочуттям і в разі появи симптомів негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, наприкінці січня у соцмережах українці все частіше почали ділитися історіями отруєнь під час перебування на популярному гірськолижному курорті Буковель.

Відпочивальники, які отруюються в Буковелі, жаліються на однакові симптоми. Наприклад, сильну діарею, блювоту, високу температуру та слабкість. Зокрема такі випадки висвітлюють блогери та користувачі соцмереж.

Читайте також:

Теги: діти Львів кишкова інфекція лікарня харчування хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фасад галереї мистецтв Galerie L у Парижі розписали зверненнями до Путіна
У Парижі невідомі пошкодили галерею, де працює донька Путіна (фото)
30 сiчня, 16:37
10-річна Елізабет Зуна Кайсагуано, яку разом із матір'ю Розою перехопили біля автобусної зупинки та переправили літаком до ізолятора в Техасі
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
7 лютого, 06:20
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
11 лютого, 03:31
Багатодітні батьки, які мають дітей з різних шлюбів зможуть оформити відстрочку онлайн
У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони
13 лютого, 20:07
Українські школи вже можуть самостійно встановлювати власні правила щодо використання мобільних пристроїв
Чи заборонятимуть смартфони в українських школах? Позиція МОН
16 лютого, 05:40
Мільйони дітей та сімей покинули свої домівки через російську агресію
Понад третина українських дітей стала переселенцями через війну – ЮНІСЕФ
17 лютого, 20:07
У Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька
Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька
22 лютого, 09:43
Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
6 лютого, 16:19
Футбольний клуб «Карпати» змінив капітана Дениса Мірошніченка
Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана
8 лютого, 16:46

Здоров'я

У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
Прогноз магнітних бур на 23-24 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-24 лютого: якою буде сонячна активність
Електронні сигарети корисніші? Пульмонолог спростувала популярний міф
Електронні сигарети корисніші? Пульмонолог спростувала популярний міф
Великий піст 2026: кому дозволено послаблення та як не зашкодити здоров’ю
Великий піст 2026: кому дозволено послаблення та як не зашкодити здоров’ю
Прогноз магнітних бур на 21-22 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 лютого: якою буде сонячна активність
Отруєння у їдальні Ради не було: стало відомо, чим захворіли нардепи
Отруєння у їдальні Ради не було: стало відомо, чим захворіли нардепи

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua