У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

У Львові 22-23 лютого зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, серед яких 11 дітей. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише «Главком».

У пацієнтів зафіксовано симптоми гострої кишкової інфекції – нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею. Стан хворих медики оцінюють як середньої важкості.

За попередніми даними, всі постраждалі в період 18-21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів Львова. На об’єкті працюють фахівці Держпродспоживслужби.

Епідеміологи проводять розслідування: опитують госпіталізованих, з’ясовують перелік спожитих продуктів, відбирають зразки їжі, води та змивів для лабораторного дослідження, а також обстежують працівників закладу.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються. Медики закликають мешканців уважно стежити за самопочуттям і в разі появи симптомів негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, наприкінці січня у соцмережах українці все частіше почали ділитися історіями отруєнь під час перебування на популярному гірськолижному курорті Буковель.

Відпочивальники, які отруюються в Буковелі, жаліються на однакові симптоми. Наприклад, сильну діарею, блювоту, високу температуру та слабкість. Зокрема такі випадки висвітлюють блогери та користувачі соцмереж.